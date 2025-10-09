快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

合庫金前九月獲利162億元、EPS 1.03元 合庫人壽轉虧為盈

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
合庫金。圖／合庫金控提供
合庫金。圖／合庫金控提供

合庫金（5880）9日公布自結9月合併稅後純益19.09億元，較上月的19.47億元月減1.95%，較去年同期的15.32億元年增24.61%；累計2025年前九月稅後純益162.38億元，年增0.07％，每股稅後純益（EPS）為1.03元。

主要子公司方面，合庫銀行9月合併稅後純益16.53 億元，較上月17.26億元月減4.23%，較去年同期14.5億元年增14%；累積前九月稅後純益160.45億元，創下歷年同期新高，較去年同期155.62億元年增3.1%，主要受惠利息淨收益較去年同期大幅增加。

此外，隨資本市場趨穩，合庫人壽上半年受惠匯率波動影響導致匯損，但內部評估體質仍穩健，未採用金管會祭出的寬容措施，9月獲利1.85億元，累積前九月稅後純益0.7億元，正式轉虧為盈。

合庫金

延伸閱讀

國泰金自結9月獲利年成長翻倍 累計前三季EPS 4.83元

金管會人事異動！周正山升職為銀行局主秘 10月9日生效

中信金（2891）EPS再創高！九月0.57元奪金控第一、全年3元關卡突破

七金控前三季賺1,859億元 中信、第一、永豐創歷史新高

相關新聞

合庫金前九月獲利162億元、EPS 1.03元 合庫人壽轉虧為盈

合庫金（5880）9日公布自結9月合併稅後純益19.09億元，較上月的19.47億元月減1.95%，較去年同期的15.3...

長榮營收／運價持續修正 9月301億元、年減逾三成

長榮海運（2603）9日公告9月營收為301.21億元，月減8.6%。

凱基金前三季獲利190億元 每股盈餘1.09元

凱基金控（2883） 9日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利45.28億元，今年前三季稅後獲利190.5億元，每股盈餘1...

國泰金自結9月獲利年成長翻倍 累計前三季EPS 4.83元

國泰金控（2882）10月9日公布9月獲利，9月合併稅後純益97.4億元，年成長超過一倍，累計前9月747.8億元，年減...

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。