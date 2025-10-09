合庫金前九月獲利162億元、EPS 1.03元 合庫人壽轉虧為盈

合庫金（5880）9日公布自結9月合併稅後純益19.09億元，較上月的19.47億元月減1.95%，較去年同期的15.32億元年增24.61%；累計2025年前九月稅後純益162.38億元，年增0.07％，每股稅後純益（EPS）為1.03元。

主要子公司方面，合庫銀行9月合併稅後純益16.53 億元，較上月17.26億元月減4.23%，較去年同期14.5億元年增14%；累積前九月稅後純益160.45億元，創下歷年同期新高，較去年同期155.62億元年增3.1%，主要受惠利息淨收益較去年同期大幅增加。

此外，隨資本市場趨穩，合庫人壽上半年受惠匯率波動影響導致匯損，但內部評估體質仍穩健，未採用金管會祭出的寬容措施，9月獲利1.85億元，累積前九月稅後純益0.7億元，正式轉虧為盈。