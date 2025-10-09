凱基金前三季獲利190億元 每股盈餘1.09元

凱基金控（2883） 9日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利45.28億元，今年前三季稅後獲利190.5億元，每股盈餘1.09元。凱基金控表示，9月銀行證券獲利年增率成長，可望挹注金控股利發放能量。

由於9月份美國聯準會啟動降息激勵資本市場走揚，成交量能也較前月增加，帶動金控旗下壽險、證券、銀行與直接投資等業務穩健貢獻，推升整體獲利表現，凱基金控單月自結稅後獲利達45.28億元。

子公司方面，台股加權指數再創歷史新高，凱基人壽受惠於資本利得挹注及穩定的經常性收益，9月份稅後獲利28.05億元，今年前三季稅後獲利92.63億元。保險核心業務亦展現穩健的成長動能，今年前三季新契約保費年增率超過兩成。

凱基銀行與凱基證券去年度貢獻金控八成以上現金股利資金來源，在相關業務的帶動下，兩家公司今年前九月累計稅後獲利合計達134.58億元，較去年同期成長7%，將可支撐金控未來的配息能量。凱基銀行9月份稅後獲利5.94億元，利息及手續費收入等核心收益皆有穩定挹注，整體存貸規模延續成長力道，累計前三季稅後獲利52.94億元。凱基證券方面，台股價量齊揚，帶動證券在經紀、財富管理、自營、承銷等業務亮眼表現，合計9月份稅後獲利13.82億元，累計前三季稅後獲利共81.64億元。

中華開發資本投資部位評價增長，增添獲利動能，9月稅後獲利1.78億元，前三季稅後獲利5.19億元。凱基投信9月24日推出「凱基雙核收息債股平衡ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（00981T），與先前掛牌上市的「平衡凱基美國TOP（00980T）」共同構築多元資產配置策略，展現凱基投信持續以創新ETF商品，深化台灣ETF市場與國際接軌的能力。

凱基金控指出，AI產業展望樂觀，帶動台股加權指數屢創新高，後續仍需關注美國降息步調、美台關稅談判以及對台灣產業供應鏈及金融市場的潛在影響。凱基金控表示將持續聚焦本業營運，強化風險管理，透過「ONE KGI」策略整合集團資源，提升協同效益，打造具韌性與前瞻性的成長架構，共同邁向永續發展。