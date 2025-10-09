快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金前三季獲利190億元 每股盈餘1.09元

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
圖為凱基金控大樓。圖／凱基金控提供
圖為凱基金控大樓。圖／凱基金控提供

凱基金控（2883） 9日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利45.28億元，今年前三季稅後獲利190.5億元，每股盈餘1.09元。凱基金控表示，9月銀行證券獲利年增率成長，可望挹注金控股利發放能量。

由於9月份美國聯準會啟動降息激勵資本市場走揚，成交量能也較前月增加，帶動金控旗下壽險、證券、銀行與直接投資等業務穩健貢獻，推升整體獲利表現，凱基金控單月自結稅後獲利達45.28億元。

子公司方面，台股加權指數再創歷史新高，凱基人壽受惠於資本利得挹注及穩定的經常性收益，9月份稅後獲利28.05億元，今年前三季稅後獲利92.63億元。保險核心業務亦展現穩健的成長動能，今年前三季新契約保費年增率超過兩成。

凱基銀行與凱基證券去年度貢獻金控八成以上現金股利資金來源，在相關業務的帶動下，兩家公司今年前九月累計稅後獲利合計達134.58億元，較去年同期成長7%，將可支撐金控未來的配息能量。凱基銀行9月份稅後獲利5.94億元，利息及手續費收入等核心收益皆有穩定挹注，整體存貸規模延續成長力道，累計前三季稅後獲利52.94億元。凱基證券方面，台股價量齊揚，帶動證券在經紀、財富管理、自營、承銷等業務亮眼表現，合計9月份稅後獲利13.82億元，累計前三季稅後獲利共81.64億元。

中華開發資本投資部位評價增長，增添獲利動能，9月稅後獲利1.78億元，前三季稅後獲利5.19億元。凱基投信9月24日推出「凱基雙核收息債股平衡ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（00981T），與先前掛牌上市的「平衡凱基美國TOP（00980T）」共同構築多元資產配置策略，展現凱基投信持續以創新ETF商品，深化台灣ETF市場與國際接軌的能力。

凱基金控指出，AI產業展望樂觀，帶動台股加權指數屢創新高，後續仍需關注美國降息步調、美台關稅談判以及對台灣產業供應鏈及金融市場的潛在影響。凱基金控表示將持續聚焦本業營運，強化風險管理，透過「ONE KGI」策略整合集團資源，提升協同效益，打造具韌性與前瞻性的成長架構，共同邁向永續發展。

凱基金 金控股

延伸閱讀

10月10日世界心理健康日 凱基金控以行動守護員工心理健康

台達電（2308）衝上1000元…台股繼續大漲！直雲：抱好AI股票等著數錢

台股衝破27000點創高…法人卻大舉出脫龍頭0050？銅板價標的意外受青睞

大盤逢高拉回 22檔台股ETF逆勢揚！00919成交量逾7萬張價量齊揚人氣旺

相關新聞

長榮營收／運價持續修正 9月301億元、年減逾三成

長榮海運（2603）9日公告9月營收為301.21億元，月減8.6%。

凱基金前三季獲利190億元 每股盈餘1.09元

凱基金控（2883） 9日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利45.28億元，今年前三季稅後獲利190.5億元，每股盈餘1...

國泰金自結9月獲利年成長翻倍 累計前三季EPS 4.83元

國泰金控（2882）10月9日公布9月獲利，9月合併稅後純益97.4億元，年成長超過一倍，累計前9月747.8億元，年減...

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

精誠9月營收月增47% 業績寫三高

精誠（6214）昨（8）日公布9月營收53.77億元，創新高，月增47.57%，年增58.67%；第3季營收126.2億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。