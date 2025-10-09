國泰金自結9月獲利年成長翻倍 累計前三季EPS 4.83元

國泰金控（2882）10月9日公布9月獲利，9月合併稅後純益97.4億元，年成長超過一倍，累計前9月747.8億元，年減27.53％，EPS為4.83元，各子公司核心業務動能穩健，子公司國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史同期新高，國泰證券為歷史同期次高。

國泰人壽9月合併稅後純益60.3億元，累計前9月344億元，主因是9月國內外股市持續上揚，逢高實現較多資本利得；避險方面，9月新台幣升值1.36角，升幅0.45%，替代避險（Proxy）一籃子避險方面，雖韓元、新幣等亞幣皆弱於新台幣，匯率波動於外匯價格準備金新制下全為準備金吸收，截至9月底準備金餘額仍逾550億元，有利於未來進一步抵禦匯率波動風險，有效控管避險成本。

在資本方面，國壽9月底淨值比9.3%，RBC亦遠高於法定標準，資本水準維持強健；保險業務方面，9月新契約保費收入（FYP）及新契約等價保費（FYPE）收入分別為141億元及45億元，業務動能強勁，市占率居業界第一。

國泰世華銀行9月合併稅後純益34.1億元，累計前9月賺346.9億元，年成長11%，主要今年以來放款成長動能強健，有效控管資金成本，累計淨利收較去年同期成長12%；另銷售保險、基金等財富管理各項商品業績持續成長，信用卡消費亦穩定增加，累計淨手收相較去年同期成長25%，稅後淨利續創同期歷史新高。

國泰產險9月稅後純益2.5億元，累計前9月賺28億元，已超越去年全年水準，年成長27%；9月簽單保費收入28億元，累計簽單保費達302.5億元，年成長10%，其中車險前9月累計簽單保費年成長6%；另工程險及火險累計簽單保費年成長分別達44%及6%，累計稅後純益續創同期歷史新高。

國泰證券9月稅後純益5.1億元，累計稅後純益30.7億元，仍創歷年同期次高。單月稅後淨利月成長12%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務。9月單月台股經紀市占率達4.56%，複委託成交量突破2,300億，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一。展望未來，國泰證券將持續用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信9月稅後純益2.2億元，累計稅後純益20.3億元，年成長15%，續創同期新高，總管理資產規模為新台幣2.33兆元，較去年同期成長8%。9月美國FOMC會議宣布降息一碼，會後點陣圖顯示年底前尚有兩碼降息空間，加上AI需求持續強勁，帶動股債雙漲行情，美股、台股皆創下新高。國泰投信主動管理之台股基金淨值在9月亦續創新高，績效表現良好。