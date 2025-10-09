快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

台驊營收／9月15億元 全球運輸市場運價持續下調、需求仍疲弱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台驊控股（2636）9月合併營收15.04億元，月減4.08%，年減35.75%。累計2025年1至9月合併營收為160.43億元，年減16.08%。儘管全球運輸市場運價持續下調、需求仍顯疲弱，公司透過多區域服務網絡與客戶基礎優勢，穩定掌握貨量並控制營收降幅，整體營運表現仍屬穩健。

台驊海運事業營收為7.79億元，月減6.07%。全球海運市場受新船交付與運能過剩影響，主要航線報價續處低檔，但台驊東南亞與東北亞完整布局，掌握供應鏈轉移與關稅政策變化趨勢，協助客戶優化出口結構並穩定貨量，整體營運表現穩健。

空運事業營收為4.75億元，月減2.07%。受美國關稅及de minimis政策調整影響，亞洲至北美電商貨量減少，但東南亞與中國大陸出口電子零組件需求仍具支撐力。公司持續強化航網與運能配置，靈活調整出貨時效，以維持營收及獲利穩定。

中歐鐵路事業營收為0.56億元，月減14.82%。受地緣政治與邊境管制影響，跨境運輸流程與班列調度出現不穩。近期部分歐亞邊境因安全疑慮短暫封閉，造成班列延誤與通行受限，公司持續發展海、陸、空、鐵多式聯運方案，靈活調整運輸安排以分散風險並確保運輸穩定。內貿與倉儲事業營收為1.94億元，月增3.27%。受惠於中國大陸電商、即時零售及工業物流需求成長，倉儲與轉運服務量穩健提升。公司持續推動數位化系統服務，以提升作業效率與即時調度能力，並依市場變化調整客戶結構、積極開發新客戶與拓展新服務項目，強化整體物流效率與市場競爭力。

台驊公司表示，全球運輸市場9月整體呈現震盪整理格局。海運方面，受新船交付增加與運能過剩影響，亞洲至歐美主要航線報價維持低檔。公司在東南亞與東北亞具備完善服務網絡，能因應關稅政策所引發的供應鏈轉移，隨客戶產業布局調整即時提供整合服務，確保出貨穩定並提升服務深度。空運市場受到美國關稅與de minimis政策影響，亞洲至北美電商貨量下降，市場結構出現調整；但亞洲至歐洲航線需求相對穩定，主要客戶出貨仍維持平穩節奏。陸上運輸方面，跨境與區域性鐵公路物流仍受地緣政治與報價波動影響，市場秩序逐步修復中。中國內貿物流市場持續成長，電商、製造業與即時零售需求帶動倉儲與配送量增加。儘管高端倉儲租金承壓及陸運競爭加劇，但智慧化、自動化與數位化轉型持續推進，公司整合倉儲與配送能力，結合3PL客戶與電商平台需求，穩健拓展區域物流網絡，提升整體營運效率與市場競爭力。

營收 台驊

延伸閱讀

電商拚出貨效率 Coupang 酷澎祭出年假等福利徵求倉儲、理貨等人力

影／半夜無人...情侶台中多處公園販毒 海巡破獲行動毒品倉儲

嘉里大榮遭疑掌握榮醫物流國家機密 嚴德發：藥商合約加註條件

嘉里大榮負責中央防疫物資配送遭疑具中資背景 疾管署：已非承作廠商

相關新聞

合庫金前九月獲利162億元、EPS 1.03元 合庫人壽轉虧為盈

合庫金（5880）9日公布自結9月合併稅後純益19.09億元，較上月的19.47億元月減1.95%，較去年同期的15.3...

長榮營收／運價持續修正 9月301億元、年減逾三成

長榮海運（2603）9日公告9月營收為301.21億元，月減8.6%。

凱基金前三季獲利190億元 每股盈餘1.09元

凱基金控（2883） 9日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利45.28億元，今年前三季稅後獲利190.5億元，每股盈餘1...

國泰金自結9月獲利年成長翻倍 累計前三季EPS 4.83元

國泰金控（2882）10月9日公布9月獲利，9月合併稅後純益97.4億元，年成長超過一倍，累計前9月747.8億元，年減...

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。