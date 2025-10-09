倉佑營收／9月0.87億元續揚 半導體設備關鍵零組件出貨

傳動系統製造大廠倉佑（1568）9月合併營收0.87億元，較8月營收增加5.2％，因新台幣匯率波動因素，較去年同期則減少3.3％；2025年第3季單季合併營收2.5億元，累計2025年前9月合併營收7.9億元，年增率則分別為3.3％、-2％。

倉佑指出，9月營收月增率正成長，主要是在AM與OES客戶穩健出貨動能下，歐洲OEM客戶伴隨著暑休淡季後的拉貨力道回溫所致。單從第3季單季營收來看，倉佑主要是來自於美洲、歐洲兩大市場區域汽車產業客戶針對旗下傳動系統關鍵零組件的訂單需求較為大宗，包括自動變速箱、新能源車差速器等關鍵零組件產品出貨量皆是呈增加情形，而在客戶方面，第3季加總AM、OES售服市場的營收比重約五成，絕對金額的年增率為2％，加上新半導體產業客戶訂單出貨的挹注，不僅是倉佑第3季營收年增3.3％的主要原因，亦有助公司單季整體營運表現，在訂單出貨結構優化、生產效率提升、成本費用控制的支撐下，繳出產業淡季不淡的成績單。

倉佑觀察目前AM、OES市場客戶需求仍保持良好水準。展望後市，倉佑對整體營運維持審慎樂觀看法。倉佑將持續優化車用關鍵零組件生產效率、提升AM/OES市場滲透率、深化半導體設備及新能源車客戶的合作、掌握跨產業布局機會。同時加速馬來西亞新廠的設備導入與產能驗證，隨著半導體設備零件的布局順利起步，可望為今年第4季及明年營運帶來正面的挹注。