快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

倉佑營收／9月0.87億元續揚 半導體設備關鍵零組件出貨

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

傳動系統製造大廠倉佑（1568）9月合併營收0.87億元，較8月營收增加5.2％，因新台幣匯率波動因素，較去年同期則減少3.3％；2025年第3季單季合併營收2.5億元，累計2025年前9月合併營收7.9億元，年增率則分別為3.3％、-2％。

倉佑指出，9月營收月增率正成長，主要是在AM與OES客戶穩健出貨動能下，歐洲OEM客戶伴隨著暑休淡季後的拉貨力道回溫所致。單從第3季單季營收來看，倉佑主要是來自於美洲、歐洲兩大市場區域汽車產業客戶針對旗下傳動系統關鍵零組件的訂單需求較為大宗，包括自動變速箱、新能源車差速器等關鍵零組件產品出貨量皆是呈增加情形，而在客戶方面，第3季加總AM、OES售服市場的營收比重約五成，絕對金額的年增率為2％，加上新半導體產業客戶訂單出貨的挹注，不僅是倉佑第3季營收年增3.3％的主要原因，亦有助公司單季整體營運表現，在訂單出貨結構優化、生產效率提升、成本費用控制的支撐下，繳出產業淡季不淡的成績單。

倉佑觀察目前AM、OES市場客戶需求仍保持良好水準。展望後市，倉佑對整體營運維持審慎樂觀看法。倉佑將持續優化車用關鍵零組件生產效率、提升AM/OES市場滲透率、深化半導體設備及新能源車客戶的合作、掌握跨產業布局機會。同時加速馬來西亞新廠的設備導入與產能驗證，隨著半導體設備零件的布局順利起步，可望為今年第4季及明年營運帶來正面的挹注。

營收 新能源車

延伸閱讀

兆聯實業營收／9月19億元 年增101.5%創新高

四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

光寶第3季合併營收攀三年高點

瑞昱9月合併營收月增3% 新唐增17%

相關新聞

合庫金前九月獲利162億元、EPS 1.03元 合庫人壽轉虧為盈

合庫金（5880）9日公布自結9月合併稅後純益19.09億元，較上月的19.47億元月減1.95%，較去年同期的15.3...

長榮營收／運價持續修正 9月301億元、年減逾三成

長榮海運（2603）9日公告9月營收為301.21億元，月減8.6%。

凱基金前三季獲利190億元 每股盈餘1.09元

凱基金控（2883） 9日公布9月自結財務數據，單月稅後獲利45.28億元，今年前三季稅後獲利190.5億元，每股盈餘1...

國泰金自結9月獲利年成長翻倍 累計前三季EPS 4.83元

國泰金控（2882）10月9日公布9月獲利，9月合併稅後純益97.4億元，年成長超過一倍，累計前9月747.8億元，年減...

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。