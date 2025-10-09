廣華營收／9月4.93億元、連4月正成長 前九月年增5.5％

廣華-KY（1338） 9 月合併營收 4.93億元，受惠於汽車傳統暑休淡季結束、中國大陸車市價格戰趨緩，以及北美訂單回補，單月營收相較 8 月呈現進一步增長，且較去年同期成長 9.02％。114 年第 3 季合併營收 13.93 億元，較去年同期成長14％；累計 114 年 1 至 9 月合併營收為新台幣 38.79億元，較去年同期增加 5.59％。

廣華表示，9 月雖未有特別突出的新車款加入量產行列，但來自日系車廠、中國大陸自主品牌的訂單需求保持穩健，加上北美市場拉貨逐步恢復，使單月營收延續 7、8 月的回升態勢，創造公司9月整體營收繳出連續四個月正成長態勢的成績單，不僅成為了今年度營收最高月份，若以原功能性貨幣人民幣計算，更是創下自2023年12月以來的新高。

從主要客戶前三季營收占比表現來看，三大日系尤其是日產及豐田受惠於新推出的新能源車受到消費者歡迎，加上傳統燃油車銷售根基穩健，整體營收占比較去年有顯著止跌回溫，隨著日系德系等合資品牌逐漸適應中國大陸因新能源車崛起而變化多端的市場，其設計風格、定價策略以及車款規格配備等或將更加切合廣大中國大陸消費者的喜好，今後各大合資品牌車廠是否能一挽先前市占持續下滑的頹勢，重新回到與中國大陸自主品牌一決雌雄的賽道，值得持續關注。

廣華進一步指出，推動公司內部接單優化、生產效率提升等重要策略落實，同時自新冠疫情後積極將內飾件開發技術與業務接單升級的方向進行定位轉型，從過往 Tier-2 OEM 代工的角色，逐步轉化成為直接對應車廠的 Tier-1 供應商，參與產品設計與研發。廣華-KY藉由將核心工藝(發光電裝產品以及全新材料工藝)導入設計前期，公司得以提升利潤率與市場競爭力。從近年的營收表現來看，Tier-1 供應的營收比重穩步上升，具體成果包括日產 N7 系列與本田 P7 與 S7 的光電裝飾件；同時也包括自主品牌如長安、長城及上汽等採用全新材料工藝之產品，不僅是公司轉型升級的核心動能，亦可望隨著出貨動能增加，為公司毛利率、獲利表現帶來良好的精進。

第 4 季為傳統汽車產業旺季，加上多款新車設計案進入量產，以及新能源車銷量持續擴張，公司預期客戶拉貨動能將逐步增強。墨西哥廠區擴產計畫也正按規劃穩步推進，年底前新增的三條塗裝線將投入量產，配合既有產線升級計畫，有望在新訂單、新產能效益逐步展開。