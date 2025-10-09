快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

強盛新轉型投控公司 獨立染整與不動產兩大事業

中央社／ 台北9日電

染整廠強盛新今天召開重大訊息記者會，宣布組織重組，公司將轉型為投資控股公司，更名為「強盛新投控」，並將旗下染整與不動產管理兩大事業分割獨立經營。

強盛新副總經理鄭以民今天表示，為提升企業經營效率，落實事業體獨立經營，強盛新今天董事會決議轉型為投資控股公司，並更名為「強盛新投控」，將旗下染整事業與不動產管理事業，以分割方式，分別移轉至2家百分百持有的獨立營運既存子公司概括承受，分割基準日暫訂為2026年2月1日。

鄭以民說明，染整事業方面，將分割移轉至「強盛染整公司」，營業價值約新台幣1.1億元。分割完成後，強盛染整公司將專注於各種纖維製品加工、漂白與染整，致力創造紡織品差異化，提升成衣服飾附加價值，持續擴大產品服務範疇與營收規模。

不動產管理事業方面，將分割移轉至「宜盛資產管理公司」，營業價值約3.75億元。分割完成後，宜盛資產管理公司專責不動產租賃管理相關業務，定位為不動產資產管理機構，將運用集團資源及產業經驗，強化集團整體資產效益與租賃管理效能。

鄭以民表示，本次業務分割及轉型，為集團既有組織架構的重組與調整，對強盛新現有股東權益不會造成影響，強盛新預計今年12月1日召開股東臨時會討論與決議。

鄭以民強調，透過此次分割轉型為投控公司，集團旗下染整與不動產管理事業、營建開發事業，及海外投資等核心事業，能更專注深耕於各自領域，與策略合作夥伴進行業務合作，更具靈活發展性，而透過強盛新投控平台，也可提升管理效能與營運效率。

股東臨時會 新台幣

延伸閱讀

少子危機驅動 麗文書局轉型校園生活大平台

終於有百貨公司？ 眷村華麗轉型「人人百貨」 台灣設計展圓彰化人遺憾

AI 革命與永續轉型夾擊！PwC Taiwan 揭企業治理成長關鍵

業務人才轉職信義房屋 「挑戰越大、成就越大」成關鍵吸引力

相關新聞

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

精誠9月營收月增47% 業績寫三高

精誠（6214）昨（8）日公布9月營收53.77億元，創新高，月增47.57%，年增58.67%；第3季營收126.2億...

青新9月營收月增33% 續攀高點

青新-創（6951）昨（8）日公告9月營收1.05億元，續創新高，月增33.16%，年增40.70%，主因南部風災石綿瓦...

北極星9月合併營收年增310% 彬台9月營收年增114%

上市生技公司北極星藥業-KY（6550）昨（8）日公布9月合併營收1,318萬元，年增310%，累計前九月營收3,475...

華固9月營收年增3.6倍 皇普增72倍

營建股第4季進入入帳高峰，華固建設（2548）9月在「華固得月」交屋下，推升單月營收衝上17.38億元、年增3.6倍；皇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。