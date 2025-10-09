強盛新轉型投控公司 獨立染整與不動產兩大事業

染整廠強盛新今天召開重大訊息記者會，宣布組織重組，公司將轉型為投資控股公司，更名為「強盛新投控」，並將旗下染整與不動產管理兩大事業分割獨立經營。

強盛新副總經理鄭以民今天表示，為提升企業經營效率，落實事業體獨立經營，強盛新今天董事會決議轉型為投資控股公司，並更名為「強盛新投控」，將旗下染整事業與不動產管理事業，以分割方式，分別移轉至2家百分百持有的獨立營運既存子公司概括承受，分割基準日暫訂為2026年2月1日。

鄭以民說明，染整事業方面，將分割移轉至「強盛染整公司」，營業價值約新台幣1.1億元。分割完成後，強盛染整公司將專注於各種纖維製品加工、漂白與染整，致力創造紡織品差異化，提升成衣服飾附加價值，持續擴大產品服務範疇與營收規模。

不動產管理事業方面，將分割移轉至「宜盛資產管理公司」，營業價值約3.75億元。分割完成後，宜盛資產管理公司專責不動產租賃管理相關業務，定位為不動產資產管理機構，將運用集團資源及產業經驗，強化集團整體資產效益與租賃管理效能。

鄭以民表示，本次業務分割及轉型，為集團既有組織架構的重組與調整，對強盛新現有股東權益不會造成影響，強盛新預計今年12月1日召開股東臨時會討論與決議。

鄭以民強調，透過此次分割轉型為投控公司，集團旗下染整與不動產管理事業、營建開發事業，及海外投資等核心事業，能更專注深耕於各自領域，與策略合作夥伴進行業務合作，更具靈活發展性，而透過強盛新投控平台，也可提升管理效能與營運效率。