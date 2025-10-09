ABC營收／9月年增140% 累計3.58億元超過去年全年

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

ABC-KY瑞磁生技（6598）9日公布9月合併營收4,447.1萬元，年增139.58%；累計今年前三季合併營收3.58億元，年增38.99%，已超越去年全年營收的3.4億元。其中第3季營收達1.2億元，較去年同期增長64%，並創下連三季營收持續成長紀錄，展現市場擴張力道。

瑞磁生技表示，由於川普政府將對海外藥品課關稅政策舉棋不定，讓全球藥廠七上八下，而瑞磁擁有美國生產基地，又有醫療保險給付支持的優勢，展現強勁的抗壓韌性，預估營收將可持續攀高。

瑞磁生技指出，美國市場所需的檢測試劑與數位生物條碼，完全在美國營運中心生產，受惠市場口碑與客戶滿意度持續發酵，瑞磁取得的實驗室客戶規模也逐步成長，包括數家位於東岸專門做呼吸道檢測的第三方實驗室，將在流感季節帶來可觀的檢測需求；至於動物健康應用方面，受到合作夥伴強勢通路激勵，數位生物條碼的需求也持續成長。

此外，美國醫療保險公司因政策考量，要求實驗室優先採用具FDA上市許可的檢測產品，未獲上市許可、具可取代性的同類型產品，將在後年面對落日條款的不給付風險，目前以全美腸胃道檢測需求最大的第三方實驗室首當其衝，因而向瑞磁購買2部高通量檢測儀器MDx3000與GPP（17項腸胃道適應症多元檢測試劑），積極地進行導入驗證。

瑞磁透露，由於上述政策，迫使眾多採實驗室開發方法（LDT）的客戶轉向瑞磁，帶來廣大潛在客戶與未來成長動能。瑞磁的營運原始幣別營收，從2024年第3季初到2025年第3季末，分別為231萬美元、263萬美元、365萬美元、376萬美元、411萬美元，實現連五季度業績成長。

