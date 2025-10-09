快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

視陽9月和第三季營收創歷史新高「股價卻重挫」 公司這樣說

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

視陽（6782）公告9月營收4.31億元，年增39.1%，創單月歷史新高；第3季營收11.27億元、年增8.7%，亦創單季歷史新高，連兩季刷新單季營收紀錄。惟9日盤中股價利多出盡，最低觸及195元、跌幅逾6%，失守200元大關。

視陽說明，9月成長主力來自亞洲，中國受雙11拉貨與新品上市挹注，部分出貨提前落在第3季；日本則有8月遞延訂單於9月認列。展望第4季，中國邁入銷售旺季、仍有新品與出貨動能，日本本就處於下半年旺季，需求可望延續。法人估，視陽第4季營收可望接近第3季表現，續居高檔，第4季營收年增幅度有望挑戰二成，全年營收可望續戰歷史新高。

市場結構方面，日本為視陽最大市場，其次為中國與歐洲，目前部分客戶已開始談明年訂單，需求和展望都不錯，其中，日本客戶產品線完整，含矽水膠透片、彩片、反光系列等，加上既有爆款續銷、新品持續推出，為後市增添動能。中國市場則明顯看到品牌願意推新案並投入行銷，矽水膠產品銷售支撐度佳，重複下單（repeat order）延續。歐洲客戶多、滲透率高，整體年增幅大致維持二成水準。

視陽表示，獲利面，良率與效率改善在第2季完成一階段，第3季生產維持穩定、匯率未續貶，毛利率有機會維持第2季水準，因第3季匯率較第2季和緩，業外表現亦有望優於上季。

法人解讀，視陽第3季營收大致符合預期，惟第4季面臨客戶年終庫存調整期，預估營收將較第3季微幅下滑。整體而言，仍長線看好視陽在矽水膠彩片與高階矽水膠鏡片代工的寡占地位。

營收 日本

延伸閱讀

哈隆掃日本伊豆群島！ 太空人po巨大颱風眼空拍照：龍的巢穴

中颱哈隆可能影響日本關東 颱風論壇：幸好提早轉彎

超強細節管理！畢業旅行連行李都「托運」網：日本學生出遊早就這樣做

瑞昱9月合併營收月增3% 新唐增17%

相關新聞

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

精誠9月營收月增47% 業績寫三高

精誠（6214）昨（8）日公布9月營收53.77億元，創新高，月增47.57%，年增58.67%；第3季營收126.2億...

青新9月營收月增33% 續攀高點

青新-創（6951）昨（8）日公告9月營收1.05億元，續創新高，月增33.16%，年增40.70%，主因南部風災石綿瓦...

北極星9月合併營收年增310% 彬台9月營收年增114%

上市生技公司北極星藥業-KY（6550）昨（8）日公布9月合併營收1,318萬元，年增310%，累計前九月營收3,475...

華固9月營收年增3.6倍 皇普增72倍

營建股第4季進入入帳高峰，華固建設（2548）9月在「華固得月」交屋下，推升單月營收衝上17.38億元、年增3.6倍；皇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。