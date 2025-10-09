視陽9月和第三季營收創歷史新高「股價卻重挫」 公司這樣說

視陽（6782）公告9月營收4.31億元，年增39.1%，創單月歷史新高；第3季營收11.27億元、年增8.7%，亦創單季歷史新高，連兩季刷新單季營收紀錄。惟9日盤中股價利多出盡，最低觸及195元、跌幅逾6%，失守200元大關。

視陽說明，9月成長主力來自亞洲，中國受雙11拉貨與新品上市挹注，部分出貨提前落在第3季；日本則有8月遞延訂單於9月認列。展望第4季，中國邁入銷售旺季、仍有新品與出貨動能，日本本就處於下半年旺季，需求可望延續。法人估，視陽第4季營收可望接近第3季表現，續居高檔，第4季營收年增幅度有望挑戰二成，全年營收可望續戰歷史新高。

市場結構方面，日本為視陽最大市場，其次為中國與歐洲，目前部分客戶已開始談明年訂單，需求和展望都不錯，其中，日本客戶產品線完整，含矽水膠透片、彩片、反光系列等，加上既有爆款續銷、新品持續推出，為後市增添動能。中國市場則明顯看到品牌願意推新案並投入行銷，矽水膠產品銷售支撐度佳，重複下單（repeat order）延續。歐洲客戶多、滲透率高，整體年增幅大致維持二成水準。

視陽表示，獲利面，良率與效率改善在第2季完成一階段，第3季生產維持穩定、匯率未續貶，毛利率有機會維持第2季水準，因第3季匯率較第2季和緩，業外表現亦有望優於上季。

法人解讀，視陽第3季營收大致符合預期，惟第4季面臨客戶年終庫存調整期，預估營收將較第3季微幅下滑。整體而言，仍長線看好視陽在矽水膠彩片與高階矽水膠鏡片代工的寡占地位。