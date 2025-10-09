八貫企業9月營收2.34億 較上月與去年同期分別成長23.85％與10.16％

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

八貫企業（1342）9日公告9月合併營收為2.34億元，較上月與去年同期分別成長23.85％與10.16％，推升今年1-9月營收達21億元，年增率13.64％。

八貫企業9月營收年月雙增且雙位數成長，主要成長動能為，四大產品線9月業績皆較8月增長，且今年醫療產品需求強勁，加上航太救生產品開始啟動出貨所致，累計1-9月營收達21億元，年增率13.64％。

八貫企業今年因美國對等關稅與台幣升值影響，影響台灣出口產業的營收與獲利表現，公司今年上半年獲利表現亦受到此兩大因素影響，然而八貫企業受益於醫療之剛性需求不墜，且豐富的醫療產品線，擴大市場覆蓋率，帶動公司相關業務呈現正向發展，加上航太救生之逃生滑梯需求預測訂單已至年底，顯示公司相關業務具備穩定的訂單能見度，全年營收雙位數成長可期。

八貫企業今年全年營收有機會再站上歷史新高，雖獲利受到關稅影響與匯率波動侵蝕，上半年仍繳出每股稅後純益2.67元成績單，下半年亦將優於上半年，公司預計仍將延續上市掛牌迄今之股利政策，實際回饋股東長期支持。

