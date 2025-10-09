國產營收／9月合併營收19.2億元 年增一成

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）9日公布9月集團合併營收19.25億元，年增幅度達到9.68%；累計今年前三季合併營收為167.92億元，年增4.82%，創下史上最高前三季營收紀錄。其中與混凝土相關的本業，9月國內營收16.71億元，站上史上前十高營收，年增高達12.14％，1-9月累計營收為145.98億元，與去年同期相較，年增5.75％。

國產表示，近年來積極佈局低碳永續的大溯源策略管理，不僅建構了低碳優質的混凝土料源的市場穩健機制，也獲得國內專家如台大土木系教授詹穎雯肯定，台灣已經來到史上最佳的建築結構安全年代，同時構築了集團在低碳永續年代的競爭優勢。

國產建材集團持續創新DNA，積極佈局綠色設計，建構低碳永續的大溯源管理、安心建材履歷與科技服務行控等業界創新策略，縝密控管混凝土品質。近年更積極推動低碳創新，研發多款低碳高端混凝土產品，並領先全台業界取得最多的國內外碳足跡認證，還榮獲天下雜誌「企業減碳溫度計」評選，取得「符合聯合國《巴黎協定》溫控目標認證」標章，獲頒最高等級「成效卓越企業」認證，大步邁向低碳永續，也達到國內專家認為促進台灣來到最佳的建築結構安全境界。

因此國產9月的營運，在低碳永續的策略優勢上，加上源源不絕的全台科技廊道大建設，集團營收衝高到19.25億元，較去年同期的17.55億元，年增逼近一成達9.68％；集團累計1-9月營收為167.92億元，與去年累計營收160.21億元相較、年增4.82％，同時創下史上最高的前三季營收紀錄。

對於持續墊高的營運優勢，國產建材實業強調，集團至今走過70年，不斷創新研發，以建構台灣建築結構安全為策略願景，徹底執行精進大溯源管理策略，不僅掌握優質的混凝土料源、穩健市場健康機制，同時更進一步提出了「精緻砂石與精緻粉體」等低碳高端混凝土產品策略，創新研發業界最多的24款低碳混凝土，並取得國際標準ISO14067碳足跡認證，其中12款常規產品更同步取得環境部碳標籤，還有13款常規低碳與綠混凝土等產品，率先獲得內政部低碳循環建材認定證書，所獲得數量遙遙領先國內同業。

因此國產建材實業強調，目前所屬國內最多且遍佈全台的混凝土廠區，已紛紛取得綠混凝土與低碳混凝土的低碳循環建材標章認證，還有北部與南部均成立國家級TAF認證實驗室，更可精進原料大溯源管理，出具正確、客觀、公正的國家級檢驗報告，還能撐起目前全台風起雲湧的龐大AI等科技建廠、房建與重大建設等需求。加上國產建材集團持續精進的「混凝土低碳高端解決方案策略」，更能夠協助與帶領全台同業，除了強化混凝土的高減碳能力、環境保護低碳永續的地球村，還要讓全台繼續往更完美的建築結構安全邁進！

