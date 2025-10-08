成衣三雄營收齊揚！儒鴻創同期新高 振大環球攀3年高點、廣越續拚佳績

成衣股儒鴻（1476）、振大環球（4441）、廣越（4438）8日公告9月營收皆有不錯的表現，儒鴻創同期新高、振大環球改寫近三年單月新高、廣越則締造同期次高，顯示市場需求逐步回穩，在品牌拉貨動能延續下，第4季有望續寫佳績。

儒鴻9月營收32.4億元，年增1.59%，為歷年同期新高。公司表示，針織布出貨動能強勁，9月布料營收年增2.21%，創16個月來高點，占比來到41.5%；成衣則因進入季節交替，表現略降溫，但仍優於去年同期。展望後市，公司維持「每月營收站上30億元」目標不變，目前訂單能見度已達2026年第1季，預期可望維持第4季水準，呈現淡季不淡。

儒鴻指出，已完成與主要客戶的重新議價，新的報價方案主要以新產品為主，將反映關稅、匯率等成本變化，新產品佔比預計在第4季達15%至20%，將成為毛利改善關鍵。此外，9月有約3.7億元訂單因船運因素遞延至第4季認列，對接下來營收將形成挹注。

振大環球9月營收8.19億元，月增23%、年增20.5%，創近三年新高；累計前9月營收56.83億元，年增近三成，已逼近去年全年水準。公司指出，電商客戶的基本款及網紅系列銷售穩健，加上實體通路與高階品牌出貨同步成長，整體產能維持滿載。隨10月進入耶誕節前出貨旺季，第4季營收可望延續強勢，全年營運上看2022年歷史高點。同時，依目前在手訂單來看，明年第1季仍正向，產能持續滿載，從客戶下單積極度觀察，明年全年營運可望持續成長。

廣越9月營收24.9億元，年增23.6%，創同期次高；第3季合併營收72.7億元，年增10.5%；累計前9月達148.2億元，年增13.3%，同樣創歷史同期次高。公司表示，核心品牌客戶拉貨升溫，部分訂單雖依船期順延至10月出貨，整體仍在預期之內，旺季效應將延續至第4季。廣越正與主要品牌洽談2026年度訂單，初步回饋正面，且不少品牌客戶傾向將明年訂單轉向具備關稅與交期優勢的約旦產地。