喬山結盟美互聯健身品牌

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
喬山董事長羅崑泉。聯合報系資料照
喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進Peloton最新產品。此次強強聯手，整合Peloton創新內容與喬山銷售網絡，預期可大幅提升北美零售業務規模與零售品牌通路影響力。

喬山同時公布9月合併營收47.39億元，月增20.1%、年增0.9%，寫今年單月及同期新高；累計前三季合併營收349.73億元、年增15%。健身產業第4季進入傳統旺季，法人估，喬山營運將逐月增溫。

喬山指出，目前營運成長動能，主要來自大型連鎖健身房客戶加速擴張、供貨比提升，以及持續深耕各區域市場、擴大商用與家用通路滲透率，帶動整體出貨與市占率雙雙提升，展現營運穩健向上動能。

近期，喬山集團旗下零售通路Johnson Fitness & Wellness（JFW）傳來多項好消息。其中，JFW即日起與全球互聯健身領導品牌Peloton攜手合作，將Peloton Cross Training Series（跨訓系列）導入全美103間JFW門市，消費者可於店內親身體驗包含Bike+、Tread與Tread+等新品。

JFW也宣布與全球智慧重訓先驅品牌Tonal策略合作，在全美門市與官網販售Tonal智慧重訓系統，讓消費者能在門市親身體驗以數據驅動的AI重訓設備，進一步提升「先試後買」體驗。

目前JFW零售門市除引進Peloton與Tonal最新產品，也同步販售Panasonic與Osaki按摩椅等知名品牌商品，打造涵蓋重訓、有氧、恢復放鬆的全方位健康生活解決方案。

值得一提的是，Peloton為全球最大互聯健身品牌，喬山則為全球第三大家用健身器材公司，並擁有全美最廣零售通路。此次「強強聯手」整合Peloton的創新內容與JFW銷售網絡，預期將提升北美零售業務規模與JFW零售品牌通路影響力。

此外，喬山商用品牌Matrix Fitness也宣布，成為希爾頓酒店集團（HSM）的合約供應商。

