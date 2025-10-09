高力9月營收年增66% 創高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九月營收皆為歷史新高。

高力表示，9月營收較去年同期增加66.7%，主要係板式熱交換器及熱能產品營業額，較去年同期分別增加15.8%及93.1%所致。其中板式熱交換器營收1.5億元、熱能產品營收4.8億元。

高力受惠AI產業快速成長，今年是液冷散熱產品快速上升期，特別是針對AI伺服器及資料中心的散熱需求；燃料電池成為高力下一個核心，將是今年主要成長動能；板式熱交換器維持穩定發展，公司對下半年營運前景保持樂觀看法。

高力日前表示，由於液冷散熱產品基期較低，今年首季營收占比約18%，受到AI題材帶動，伺服器液冷散熱需求顯著上升，訂單可看到第4季，預計今年營收占比將攀升至30%左右。

此外，板式熱交換器在歐洲市場應用已有小幅回溫，法人指出，熱能產品散熱及Bloom Energy於下半年進入密集交貨期，整體營收有望逐季走揚。

營收 AI

延伸閱讀

世界健身營收／9月9.67億元、年增17.9% 創新高

亞聚9月營收5.4億元、年增四成 台聚36.1億元年減逾一成

國巨營收／9月116億元創新高、年增12.15% 第3季330億元年增4.25%

儒鴻9月營收32.4億同期新高 第4季關稅匯率影響淡化

相關新聞

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

精誠9月營收月增47% 業績寫三高

精誠（6214）昨（8）日公布9月營收53.77億元，創新高，月增47.57%，年增58.67%；第3季營收126.2億...

青新9月營收月增33% 續攀高點

青新-創（6951）昨（8）日公告9月營收1.05億元，續創新高，月增33.16%，年增40.70%，主因南部風災石綿瓦...

北極星9月合併營收年增310% 彬台9月營收年增114%

上市生技公司北極星藥業-KY（6550）昨（8）日公布9月合併營收1,318萬元，年增310%，累計前九月營收3,475...

華固9月營收年增3.6倍 皇普增72倍

營建股第4季進入入帳高峰，華固建設（2548）9月在「華固得月」交屋下，推升單月營收衝上17.38億元、年增3.6倍；皇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。