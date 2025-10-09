高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九月營收皆為歷史新高。

高力表示，9月營收較去年同期增加66.7%，主要係板式熱交換器及熱能產品營業額，較去年同期分別增加15.8%及93.1%所致。其中板式熱交換器營收1.5億元、熱能產品營收4.8億元。

高力受惠AI產業快速成長，今年是液冷散熱產品快速上升期，特別是針對AI伺服器及資料中心的散熱需求；燃料電池成為高力下一個核心，將是今年主要成長動能；板式熱交換器維持穩定發展，公司對下半年營運前景保持樂觀看法。

高力日前表示，由於液冷散熱產品基期較低，今年首季營收占比約18%，受到AI題材帶動，伺服器液冷散熱需求顯著上升，訂單可看到第4季，預計今年營收占比將攀升至30%左右。

此外，板式熱交換器在歐洲市場應用已有小幅回溫，法人指出，熱能產品散熱及Bloom Energy於下半年進入密集交貨期，整體營收有望逐季走揚。