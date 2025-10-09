精誠9月營收月增47% 業績寫三高
精誠（6214）昨（8）日公布9月營收53.77億元，創新高，月增47.57%，年增58.67%；第3季營收126.2億元，為單季新高，季增24.45%，年增37.13%；前三季營收325.97億元，為同期最佳，年增15.19%。
精誠表示，9 月營收勁揚，主要受惠企業加速推動雲端與AI轉型，及海外營運拓展與資安合規需求雙重動能，雲端授權需求持續攀升，關鍵大客戶年度續約亦穩健成長，顯示雲端與AI已成企業數位轉型的核心驅動力。
精誠積極深化五大服務發展，除代理事業持續聚焦高附加價值產品線的深耕與擴張，軟體開發、系統建置與駐點派遣服務需求同步成長，加上帳單作業量穩定提升，及資安與政府專案預算釋出挹注下，亦帶動整體營運動能提升。展望第4季，精誠表示，將以推動企業EAP（Enterprise AI Platform）為核心策略，協助企業打造可持續發展的AI營運架構，讓AI應用從導入走向規模化落地。
