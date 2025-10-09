泰福9月合併營收年大增39倍

泰福-KY（6541）昨（8）日公告9月合併營收8,486萬元，月增約260%、年增3,916%，不僅創下單月歷史新高紀錄，亦帶動第3季合併營收首次突破1億元大關、達1.25億元。

如以泰福生技之功能性貨幣美元計算，累計第3季合併營收為408萬美元、不僅較上季大幅成長逾160%，更是自今年1月與保瑞生技合併以來連續兩季季增，合併效益持續發酵、泰福生技正式邁入營運加速成長期。

泰福生技表示，受惠於旗下生物相似藥TX-01美國市場銷售夥伴Cipla，自9月份正式上市銷售的出貨帶動，以及TX-01加拿大市場銷售夥伴Sandoz市占持續提升下，9月份生物相似藥之整體銷貨收入（Shipment Revenue）近150萬美元，已超越2024年度全年度銷貨收入總額。