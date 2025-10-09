泰福9月合併營收年大增39倍

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰福-KY（6541）昨（8）日公告9月合併營收8,486萬元，月增約260%、年增3,916%，不僅創下單月歷史新高紀錄，亦帶動第3季合併營收首次突破1億元大關、達1.25億元。

如以泰福生技之功能性貨幣美元計算，累計第3季合併營收為408萬美元、不僅較上季大幅成長逾160%，更是自今年1月與保瑞生技合併以來連續兩季季增，合併效益持續發酵、泰福生技正式邁入營運加速成長期。

泰福生技表示，受惠於旗下生物相似藥TX-01美國市場銷售夥伴Cipla，自9月份正式上市銷售的出貨帶動，以及TX-01加拿大市場銷售夥伴Sandoz市占持續提升下，9月份生物相似藥之整體銷貨收入（Shipment Revenue）近150萬美元，已超越2024年度全年度銷貨收入總額。

生技 營收

延伸閱讀

亞聚9月營收5.4億元、年增四成 台聚36.1億元年減逾一成

國巨營收／9月116億元創新高、年增12.15% 第3季330億元年增4.25%

泰福營收／9月8,486萬元、年增39倍 第3季首度突破億元關卡

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

相關新聞

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

精誠9月營收月增47% 業績寫三高

精誠（6214）昨（8）日公布9月營收53.77億元，創新高，月增47.57%，年增58.67%；第3季營收126.2億...

青新9月營收月增33% 續攀高點

青新-創（6951）昨（8）日公告9月營收1.05億元，續創新高，月增33.16%，年增40.70%，主因南部風災石綿瓦...

北極星9月合併營收年增310% 彬台9月營收年增114%

上市生技公司北極星藥業-KY（6550）昨（8）日公布9月合併營收1,318萬元，年增310%，累計前九月營收3,475...

華固9月營收年增3.6倍 皇普增72倍

營建股第4季進入入帳高峰，華固建設（2548）9月在「華固得月」交屋下，推升單月營收衝上17.38億元、年增3.6倍；皇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。