北極星9月合併營收年增310% 彬台9月營收年增114%
上市生技公司北極星藥業-KY（6550）昨（8）日公布9月合併營收1,318萬元，年增310%，累計前九月營收3,475萬元，年減50.9%。
北極星表示，9月營收較去年同期大增，主因是認列子公司委託開發暨生產服務（CDMO）代工收入，推升上月營收年增逾三倍。
北極星藥業的新藥研發事業，今年陸續迎來利多消息。
【記者侯思蘋／台北報導】彬台（3379）昨（8）日公布9月營收2.5億元，年增114.9%，寫下九個月以來新高紀錄；累計前九個月為10.3億元，年增71.6%。彬台表示，本月營收表現亮眼，主要為本期設備銷售的銷貨收入較上期增加所致。
彬台秉持三項營運主軸，包含貿易代理、設備研發製造與整廠工程系統整合等。其中，台灣、大陸、東南亞產業趨勢皆往機械手自動化應用方向發展。
