華固9月營收年增3.6倍 皇普增72倍

營建股第4季進入入帳高峰，華固建設（2548）9月在「華固得月」交屋下，推升單月營收衝上17.38億元、年增3.6倍；皇普建設在「摩天100」、「皇普莊園」雙貢獻下，不僅單月營收跳增逾72倍，前九月營收更衝破百億元大關新高；新美齊因「画世代」挹注、9月營收大增2.7倍。

營建資優生華固建設9月營收達17.38億元，較去年同期3.74億元暴增3.6倍；累計公司今年前九月營收達48.63億元、年減32.1%；華固建設表示，9月在總銷34億元「華固大安學府」持續認列，加上「華固得月」交屋約五成、近20億元，推升單月營收衝高。

華固建設指出，總銷61億元的「華固上文林」預計第4季交屋入帳，在「華固大安學府」、「華固得月」、「華固上文林」三大案挹注下，今年營運持續有撐；華固建設昨（8）日收在96.2億元、上漲0.4元。

皇普建設9月在「摩天100」、「皇普莊園」各貢獻8.2億元、8.59億元下，推升9月營收達16.8億元，較去年同期約0.23億元暴增72.7倍；累計皇普建設今年前九月營收達108.62億元，較去年同期約激增442.5倍。

皇普建設今年在總銷26億元「皇普摩天100」、總銷93億元「皇普莊園」、38億元「皇普La Vie」三大案貢獻下，完工金額高達157億元，營收、獲利將創高峰。

新美齊第4季則有總銷146億元指標大案、「画世代」挹注，該案總戶數約621戶，扣除未銷售的11戶店面，共有610戶；全案新美旗分回87.6億元，已取得使照、開始交屋，推升公司9月營收攀升至0.59億元、年增2.7倍；累計今年前九月營收達8.05億元，較去年同期5.96億元增加35.1%。