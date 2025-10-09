華固9月營收年增3.6倍 皇普增72倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

營建股第4季進入入帳高峰，華固建設（2548）9月在「華固得月」交屋下，推升單月營收衝上17.38億元、年增3.6倍；皇普建設在「摩天100」、「皇普莊園」雙貢獻下，不僅單月營收跳增逾72倍，前九月營收更衝破百億元大關新高；新美齊因「画世代」挹注、9月營收大增2.7倍。

營建資優生華固建設9月營收達17.38億元，較去年同期3.74億元暴增3.6倍；累計公司今年前九月營收達48.63億元、年減32.1%；華固建設表示，9月在總銷34億元「華固大安學府」持續認列，加上「華固得月」交屋約五成、近20億元，推升單月營收衝高。

華固建設指出，總銷61億元的「華固上文林」預計第4季交屋入帳，在「華固大安學府」、「華固得月」、「華固上文林」三大案挹注下，今年營運持續有撐；華固建設昨（8）日收在96.2億元、上漲0.4元。

皇普建設9月在「摩天100」、「皇普莊園」各貢獻8.2億元、8.59億元下，推升9月營收達16.8億元，較去年同期約0.23億元暴增72.7倍；累計皇普建設今年前九月營收達108.62億元，較去年同期約激增442.5倍。

皇普建設今年在總銷26億元「皇普摩天100」、總銷93億元「皇普莊園」、38億元「皇普La Vie」三大案貢獻下，完工金額高達157億元，營收、獲利將創高峰。

新美齊第4季則有總銷146億元指標大案、「画世代」挹注，該案總戶數約621戶，扣除未銷售的11戶店面，共有610戶；全案新美旗分回87.6億元，已取得使照、開始交屋，推升公司9月營收攀升至0.59億元、年增2.7倍；累計今年前九月營收達8.05億元，較去年同期5.96億元增加35.1%。

營收 華固

延伸閱讀

輝達總部北士科卡關 專家：T12整體條件不如原案

新美齊推案 先開工後銷售

「奧德賽號」郵輪停靠安平港 旅客停留台南2天

柯克槍擊案嫌犯背景曝光 「資優生」變殺人犯、曾揚言寧自盡也不投案

相關新聞

喬山結盟美互聯健身品牌

喬山健康科技（1736）昨（8）日宣布，集團與全球最大互聯健身品牌Peloton攜手合作，旗下美國103家零售門市將引進...

高力9月營收年增66% 創高

高力（8996）昨（8）日公布9月營收6.3億元，年增66.7%，累計前九月營收42.8億元，年增42.6％，單月、前九...

精誠9月營收月增47% 業績寫三高

精誠（6214）昨（8）日公布9月營收53.77億元，創新高，月增47.57%，年增58.67%；第3季營收126.2億...

青新9月營收月增33% 續攀高點

青新-創（6951）昨（8）日公告9月營收1.05億元，續創新高，月增33.16%，年增40.70%，主因南部風災石綿瓦...

北極星9月合併營收年增310% 彬台9月營收年增114%

上市生技公司北極星藥業-KY（6550）昨（8）日公布9月合併營收1,318萬元，年增310%，累計前九月營收3,475...

華固9月營收年增3.6倍 皇普增72倍

營建股第4季進入入帳高峰，華固建設（2548）9月在「華固得月」交屋下，推升單月營收衝上17.38億元、年增3.6倍；皇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。