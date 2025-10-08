世界健身營收／9月9.67億元、年增17.9% 創新高

世界健身-KY（2762）公布9月合併營收9.67億元，月增2.8%、年增17.9%，創單月營收新高；累計前三季合併營收81.05億元、年增11.4%。主要得益於全台136家分店夏季會員入會創新高，使同店銷售穩健成長，也帶動新分店的強勁發展。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，近期台灣健身市場震盪變動，因True Yoga Fitness宣布歇業，促使健身消費市場的重新整合，而這也進一步鞏固世界健身的市場領導地位。

True Yoga Fitness全台擁有4萬名會員，9月宣布歇業後，大量的會員，因為世界健身擁有豐富的有氧團體課程、毛巾服務、熱水池桑拿設施所吸引，加上親民的月費價格和便利的分店位置，選擇跳槽入會。

柯約翰表示，台灣健身市場的整合，特別是在True Yoga Fitness關閉後，對於像是世界健身俱樂部，這樣大型且成熟連鎖業者來說，是正面發展。

柯約翰並提到，這個變動，讓世界健身在不需額外的成本支出下，刺激同店銷售成長，也讓世界健身能夠專注為會員提供卓越的價值與體驗。

世界健身指出，目前公司營運呈現加速成長態勢，繼2024年下半年營收成長3.2%，及今年上半年成長10%之後，9月單月營收年增17.9%，這顯示營運關鍵策略，正開花結果。

另在同店銷售成長方面，營運超過4年的分店，年增率達2.9%，這標誌著同店銷售表現的轉捩點，以及營運利潤持續看好。

而包括新分店在內、營運未滿4年的分店，年增率暴增74.7%。這些分店將持續帶動營收成長及提升營運效率，直至成熟。

至於國際加盟業務，世界健身近期宣布與巴西及墨西哥，陸續完成簽署總特許經營權協議，兩個地區預計於今年第4季起新增據點。