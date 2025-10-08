皇普營收／「皇普莊園」交屋續發威 前九月營收首度飆破百億元
皇普建設（2528）8日公布9月營運，9月在「摩天100」、「皇普莊園」各貢獻8.2億元、8.59億元下，推升9月營收達16.8億元，較去年同期約0.23億元暴增72倍。
累計皇普建設今年前九月營收達108.62億元，不僅較去年同期約0.24億元激增442.5倍，更首度衝破百億元大關新高紀錄。
據皇普建設最新法說會資料顯示，今年在總銷26億元「皇普摩天100」、總銷93億元「皇普莊園」、38億元「皇普La Vie」三大案貢獻下，完工金額高達157億元，今年營收、獲利將雙創高峰。
展望2026年，皇普建設將有總銷47億元「皇普MOMA琢慕」、總銷24億元「皇普賦隱」、30億元「皇普國家新美院」三大案完工；2027年則有「皇普敦和段」、「皇普大新二」兩大案完工；2028年預計有「皇普富國段」、「皇普鶯歌二」兩大案交屋。
