漢翔營收／9月34.26億、年增34.2% 創今年新高

航太龍頭漢翔（2634）8日公布9月合併營收達34.26億元，月增25.7%、年增34.2%，不但回到年月雙增走勢，且為今年以來單月營收新高；累計前三季合併營收244.93億元、年減12.5%，年減幅持續收斂中。

漢翔今天也宣布，聘請國內飛行安全管理領域的權威彭斯民教授，擔任飛安顧問。彭斯民將協助漢翔建置「飛行安全管理系統（SMS）」，在漢翔既有的飛安體系基礎上，導入國際級標準與文化理念，讓飛安防護再升級。

作為航空工業製造公司，漢翔長期將飛行安全視為企業最核心的價值。此次導入SMS制度，是國際民航組織（ICAO）及各國軍方積極推廣的重要安全機制，SMS以「主動預防、風險管控、持續改進、全員參與」為核心，並以「公正文化、學習文化、報告文化」為三大支柱，與漢翔多年來致力打造的安全文化高度契合。

漢翔第3季合併營收88.14億元，季增8.2%、年增2%，今年以來呈現逐季增溫走勢。

漢翔上半年營收156.8億元，整體仍受高教機延遲罰款及美元匯率陡降影響，使得獲利情形均較去年同期為緩。目前正全力推進交機進度，並藉由無人機業務發展，以及民用業務與科技服務的穩健成長，持續加強公司成長動能。

國防方面，漢翔表示，將持續擴大無人載具業務版圖，稍早公開的「無人機反制系統」，整合完整的反制鏈，能為國安、民生與隱私帶來重大幫助。

另外，台美航太、無人機擴大合作，將打造雙核心基地。台廠無人機供應鏈傳出，美方除了要求赴美設廠外，近期正積極評估在台灣另外設立零組件生產與整機廠。目前台灣有兩大地點待選，包括漢翔沙鹿總廠及中科院嘉義民雄航太暨無人機園區。

據了解，漢翔目前已為智飛科技代工生產無人機，並陸續出貨中，另與雷虎科技也有中大型無人直升機合作計畫，為打造無人機生產基地「練兵」。漢翔強調，漢翔擁有完整且充沛的生產組裝能量，可隨時協助國內無人機廠代工生產。

近期國防部啟動最新軍用商規無人機招標案，上看500億元的商機規模，為台灣歷年來最大無人機採購計劃。作為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，漢翔向來扮演火車頭與輔助角色，協助聯盟成員共同提升。

民用業務方面，全球旅運需求持續提升，商務客機與航空發動機的基本面穩固，長期展望樂觀。漢翔以豐沛的機具與產能，在歐、美、日等國際大廠，均取得長期穩定訂單，並已持續履約交運中。