兆豐金公布9月自結 累計前九月EPS 1.91元
兆豐金（2886）8日公告114年9月份自結合併盈餘，截至9月底累計稅後盈餘達282.85億元，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.91元，整體營運持續穩健，主要子公司均有良好獲利表現。
兆豐金控表示，9月份合併稅前盈餘為34.43億元、稅後盈餘28.2億元；旗下兆豐銀行、證券、票券及產險等子公司均穩定貢獻收益，顯示集團在利率環境變化及市場波動中，仍能維持穩健獲利動能。
其中，兆豐銀行累計稅後盈餘達234億元，累計每股盈餘2.4元，為集團主要獲利來源；兆豐證券累計稅後盈餘18.41億元、每股盈餘1.59元；兆豐票券累計稅後盈餘19.06億元、每股盈餘1.26元；兆豐產險累計稅後盈餘6.54億元、每股盈餘1.45元。
截至114年9月30日止，兆豐金控每股淨值為25.8元。兆豐金指出，累計至9月底未適用巨災保險準備金之累計每股稅後盈餘，兆豐金控為1.91元、兆豐產險為1.45元。
兆豐金控表示，上述資料均為自結數字，未經會計師查核或核閱。
