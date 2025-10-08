中信金前三季EPS達3.06元 獲利再創歷年同期新高

中信金（2891）公告2025年9月份自結盈餘，9月份單月稅後純益為111.79億元，累計前九月合併稅後純益607.59億元，每股稅後純益（EPS）為3.06元。受惠於三因子加持：實現資本利得，股利入帳以及銀行累計獲利持續創新高，中信金前三季獲利再創歷年同期新高。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行9月份存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能表現強勁，單月稅後純益48.82億元。累計前九月稅後純益420.57億元，較去年同期成長16%，再創同期新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

子公司台灣人壽保險公司9月份因加權指數再創新高，台股部位趁勢實現部分資本利得，單月稅後純益64億元。累計前九月稅後純益177.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值7.1%，導致匯兌損失增加。保險核心業務部分持續成長，新契約保費較去年同期增加37%。

綜觀中信金控今年前九月獲利表現，儘管上半年因美元貶值導致保險子公司承受較大匯損壓力，但第3季掌握股市上揚契機，適時實現資本利得，再加上股利入帳以及銀行累計獲利持續創新高，中信金控前九月獲利已超越去年同期水準，刷新歷年紀錄。