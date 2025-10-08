快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

中信金前三季EPS達3.06元 獲利再創歷年同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為中信金融園區。圖／中信金控提供
圖為中信金融園區。圖／中信金控提供

中信金（2891）公告2025年9月份自結盈餘，9月份單月稅後純益為111.79億元，累計前九月合併稅後純益607.59億元，每股稅後純益（EPS）為3.06元。受惠於三因子加持：實現資本利得，股利入帳以及銀行累計獲利持續創新高，中信金前三季獲利再創歷年同期新高。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行9月份存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能表現強勁，單月稅後純益48.82億元。累計前九月稅後純益420.57億元，較去年同期成長16%，再創同期新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

子公司台灣人壽保險公司9月份因加權指數再創新高，台股部位趁勢實現部分資本利得，單月稅後純益64億元。累計前九月稅後純益177.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初以來累計貶值7.1%，導致匯兌損失增加。保險核心業務部分持續成長，新契約保費較去年同期增加37%。

綜觀中信金控今年前九月獲利表現，儘管上半年因美元貶值導致保險子公司承受較大匯損壓力，但第3季掌握股市上揚契機，適時實現資本利得，再加上股利入帳以及銀行累計獲利持續創新高，中信金控前九月獲利已超越去年同期水準，刷新歷年紀錄。

中信金控 台灣人壽保險 中國信託商業銀行

延伸閱讀

胡連9月業績符合預期 法人估今年 EPS 9.9元

玉山金前九月獲利創高

力積電（6770）爆發？網友喊DRAM超級循環 估目標價上看140元

玉山金（2884）股價要迎爆發期？專家看好「3獲利引擎發動」：之後或許又會配股

相關新聞

中信金前三季EPS達3.06元 獲利再創歷年同期新高

中信金（2891）公告2025年9月份自結盈餘，9月份單月稅後純益為111.79億元，累計前九月合併稅後純益607.59...

虎山營收／9月1.44億元 較去年同期成長約23%

虎山（7736）9月份自結合併營收約為新台幣1.44億元，較去年同期成長約23%；主要營收來源組合為：車門把手產品之營收...

臺企銀公告自結9月獲利10億元 前9月EPS 1.01元

臺企銀（2834）8日公告114年9月份自結合併盈餘成果。根據公司自行結算數據，9月份合併稅前淨利達新臺幣12.69億元...

儒鴻9月營收32.4億同期新高 第4季關稅匯率影響淡化

紡織股王儒鴻今天公布9月營收新台幣32.4億元，月減3.2%、年增1.59%，創歷年同期新高。儒鴻發言人林芬如今天表示，...

泰福營收／9月8,486萬元、年增39倍 第3季首度突破億元關卡

泰福-KY（6541）8日公告9月合併營收8,486萬元，月增約260%、年增3,916%，不僅創下單月歷史新高紀錄，亦...

北極星藥業營收／9月1,318萬元、年增逾三倍 前九月3,475萬元

北極星藥業-KY（6550）8日公布9月合併營收1,318萬元，年增310％；累計前九月營收3,475萬元，年減50.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。