快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

虎山營收／9月1.44億元 較去年同期成長約23%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

虎山（7736）9月份自結合併營收約為新台幣1.44億元，較去年同期成長約23%；主要營收來源組合為：車門把手產品之營收約新台幣7,800萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約兩千萬元，其他產品營收約為新台幣4,600萬元。

虎山114年度1~9月累計營收約12.78億元，較去年同期成長32%，雖然第3季為傳統上的產業淡季，但受惠於歐洲及北美市場穩定出貨，加上部分新產品導入，整體第3季營收達新台幣4.3億元較去年第3季成長19%，顯示公司在整體汽車零件產業景氣高度不確定下仍能維持營收持續成長。

根據美國聯邦公路管理局統計截至2025年7月份車輛年度平均總行駛里程數已回復至2020年COVID前、自1970年起的(過去55年來的)高檔，約達3.3兆英里，虎山預期持續攀高的汽車行駛里程數將帶動AM市場維修需求。

整體而言北美第3季的汽車售後（AM）市場的部分，因為高昂的維修成本和持續的汽車保有量增長推動消費者尋求價格合理的維修方案，經過認證的AM零件需求增加；展望未來，儘管目前全球與台灣汽車市場面臨需求波動、電動化轉型與成本挑戰，虎山持續致力於開發新商品並與國際布局策略，除既有的北美市場外，也積極拓展新通路，並開發多元商品，以強化產品競爭力及長期成長動能。虎山將秉持「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。

營收 新台幣

延伸閱讀

儒鴻9月營收32.4億同期新高 第4季關稅匯率影響淡化

緯穎營收／9月863億元、年增150% 第3季2,668億元創新高

廣達營收／9月1,841億元 史上第三高 第3季為歷史次高

快速公車生力軍加入、綠能新紀元 新北市電巴突破300輛

相關新聞

中信金前三季EPS達3.06元 獲利再創歷年同期新高

中信金（2891）公告2025年9月份自結盈餘，9月份單月稅後純益為111.79億元，累計前九月合併稅後純益607.59...

虎山營收／9月1.44億元 較去年同期成長約23%

虎山（7736）9月份自結合併營收約為新台幣1.44億元，較去年同期成長約23%；主要營收來源組合為：車門把手產品之營收...

臺企銀公告自結9月獲利10億元 前9月EPS 1.01元

臺企銀（2834）8日公告114年9月份自結合併盈餘成果。根據公司自行結算數據，9月份合併稅前淨利達新臺幣12.69億元...

儒鴻9月營收32.4億同期新高 第4季關稅匯率影響淡化

紡織股王儒鴻今天公布9月營收新台幣32.4億元，月減3.2%、年增1.59%，創歷年同期新高。儒鴻發言人林芬如今天表示，...

泰福營收／9月8,486萬元、年增39倍 第3季首度突破億元關卡

泰福-KY（6541）8日公告9月合併營收8,486萬元，月增約260%、年增3,916%，不僅創下單月歷史新高紀錄，亦...

北極星藥業營收／9月1,318萬元、年增逾三倍 前九月3,475萬元

北極星藥業-KY（6550）8日公布9月合併營收1,318萬元，年增310％；累計前九月營收3,475萬元，年減50.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。