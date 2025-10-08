虎山營收／9月1.44億元 較去年同期成長約23%

虎山（7736）9月份自結合併營收約為新台幣1.44億元，較去年同期成長約23%；主要營收來源組合為：車門把手產品之營收約新台幣7,800萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約兩千萬元，其他產品營收約為新台幣4,600萬元。

虎山114年度1~9月累計營收約12.78億元，較去年同期成長32%，雖然第3季為傳統上的產業淡季，但受惠於歐洲及北美市場穩定出貨，加上部分新產品導入，整體第3季營收達新台幣4.3億元較去年第3季成長19%，顯示公司在整體汽車零件產業景氣高度不確定下仍能維持營收持續成長。

根據美國聯邦公路管理局統計截至2025年7月份車輛年度平均總行駛里程數已回復至2020年COVID前、自1970年起的(過去55年來的)高檔，約達3.3兆英里，虎山預期持續攀高的汽車行駛里程數將帶動AM市場維修需求。

整體而言北美第3季的汽車售後（AM）市場的部分，因為高昂的維修成本和持續的汽車保有量增長推動消費者尋求價格合理的維修方案，經過認證的AM零件需求增加；展望未來，儘管目前全球與台灣汽車市場面臨需求波動、電動化轉型與成本挑戰，虎山持續致力於開發新商品並與國際布局策略，除既有的北美市場外，也積極拓展新通路，並開發多元商品，以強化產品競爭力及長期成長動能。虎山將秉持「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。