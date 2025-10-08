永豐金前三季獲利續創歷史同期新高 累計EPS 1.57元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐金控（2890）自結2025年9月稅後純益為24.71億元，較上月減少11.4%，累計2025年1-9月稅後純益205.44億元，續創歷史同期新高，年成長11.4%，累計EPS為1.57元，年化ROE 13.01%。

永豐銀行9月份稅後純益16.64億元，月增3.5%，獲利增加主要受惠於存款成本續減以及共同基金與法金業務手續費收入動能提升。

永豐金證券9月份稅後純益8.58億元，月減6.4%，獲利減少主要係因股利收入認列高峰已過所致。

金控2025年1-9月累計稅後純益205.44億元，年增11.4%，創歷年同期新高，主要受惠於銀行子公司與證券子公司獲利皆穩健成長創新高。

1-9月累計永豐銀行稅後純益161.3億元，年增12.2%，續創歷年同期新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。

1-9月累計永豐金證券稅後純益48.22億元，年增6.5%，創歷年同期新高，主要是受惠於資本利得挹注。

