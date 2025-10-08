儒鴻9月營收32.4億同期新高 第4季關稅匯率影響淡化

紡織股王儒鴻今天公布9月營收新台幣32.4億元，月減3.2%、年增1.59%，創歷年同期新高。儒鴻發言人林芬如今天表示，對等關稅大致底定，儒鴻已和客戶完成重新議價，新報價納入今年以來的關稅、匯率變化，第4季相關影響將逐漸淡化。

儒鴻9月營收年增1.59%，林芬如表示，其中布料動能較強、相關營收為歷史次高；成衣進入季節交替，表現略微降溫。

另外在匯率方面，雖然第3季美元回升，匯率比第2季改善，但比起去年同期還是較低，如果排除匯率因素，儒鴻9月營收年增率達7%。

面對今年以來關稅、匯率等多重利空夾擊，儒鴻第3季營收96.33億元，季減0.87%、年減3.97%。前9月營收287.25億元，仍年增5.39%。

展望第4季，林芬如表示，隨美國關稅稅率大致底定，儒鴻已和客戶完成重新議價，新報價納入關稅、匯率變數，第4季相關影響將逐漸淡化。