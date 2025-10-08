北極星藥業營收／9月1,318萬元、年增逾三倍 前九月3,475萬元
北極星藥業-KY（6550）8日公布9月合併營收1,318萬元，年增310％；累計前九月營收3,475萬元，年減50.9%。
北極星藥業在公告中表示，9月營收增減變動達五成，主因為子公司CDMO（委託開發暨製造）代工收入系依合約內容進行進度，隨之認列相關收入所致。
北極星藥業8月宣布，其研發治療惡性肺間皮癌的生物製劑Pegargiminase（ADI-PEG 20），正式進入美國FDA藥證實質審查階段；4月時，旗下代謝療法抗癌新藥ADI-PEG 20，也分別與Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company、及Er-Kim Pharmaceuticals兩家國際公司簽署簽商業化及通路銷售合作合約。
