志強營收／世足賽拉貨潮啟動！9月16.59億元 年增27.7%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）受惠明年世足賽提前拉貨潮，7日公布9月合併營收16.59億元，月增47.9%、年增27.7%，不但回到年月雙增走勢，且創單月同期新高；累計前九月合併營收154.24億元、年增16.5%，續創同期新高。

志強受傳統淡季影響，第3季合併營收41.43億元、年減3.4%。法人說，第4季有印尼新廠及明年世足賽出貨加持，將是今年營運最旺的一季，後市看俏。

志強指出，目前整體訂單能見度已看到明年第1季初，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看相對穩健；而隨著新台幣匯率回穩，預期營運可望逐季增溫。

值得注意的是，世界盃足球賽將於明年6月開打，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動志強配合品牌客戶預留產能，不但足球鞋產線被「通包」，甚至還得挪移部分其他產線支援，預計10月起出貨。

2026年世足賽將是有史以來規模最大的一屆，參賽隊伍不但從32隊擴增至48隊，且由加拿大、美國、墨西哥聯合舉辦，賽場橫跨美、加、墨三國、共計16個城市。

志強表示，今年的國際足總俱樂部世界盃，到明年史上首次由3個國家聯合舉辦的世足賽，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，市場需求將明顯回升。明年世足賽也會是志強的主要成長動能。

志強預期，這將進一步帶動足球相關產品，與機能性運動鞋、甚至休閒運動鞋的成長需求，為志強和合作品牌帶來前所未有的商機，相關效應在第4季陸續顯現，熱度將持續到明年上半年。

另外，志強印尼建廠新廠6月完工，目前正在訓練員工，預計10月開始出貨，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，第二期可再增加600萬雙，達到1,200萬雙的產能。

世足賽 足球

