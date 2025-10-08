快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

上銀9月合併營收年減3.4% 榮成減4.4%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

上銀（2049）昨（7）日公布9月合併營收20.9億元，月增9.8%、年減3.4%，為近十個月以來高點；累計前九月合併營收177.59億元、年減1.4%。

法人指出，受惠於半導體產業持續升溫，上銀第4季營運可望優於預期，全年營收目標力拚較去年成長。

集團另一家大銀微系統，9月合併營收2.45億元，月增13.4%、年增12.7%，為2023年1月以來單月營收高點；累計前九月合併營收19.59億元、年增19.8%。第3季合併營收6.9億元，季增1.2%、年增15.3%，為近11個季度以來高點。

上銀第3季合併營收59.95億元，季增1.2%、年減5.2%，是今年的單季高點。

【記者嚴雅芳、侯思蘋／台北報導】工紙大廠榮成（1909）昨（7）日公告9月合併營收38.2億元，年減4.4%、月增2.4%，累計前九月合併營收為326.1億元，年減7.1%。

獲利表現上，隨著大陸工紙進入旺季，紙價持續上揚，市場需求回溫，9月稅前盈餘1,183萬元，單月獲利轉正，每股稅前盈餘0.01元；累計前九月稅前虧損6.47億元，每股稅前虧損0.52元。

大陸工紙進入傳統旺季，工紙大廠榮成9月單月轉為獲利，法人表示，大陸這波工紙包裝產業反內捲浪潮從5月中開始發酵，玖龍、理文、山鷹等大廠持續推漲，需求端來看，雖然中秋訂單結束，但雙11備貨潮將接續開啟，將持續帶動旺季需求支撐。

