快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

正瀚9月合併營收年增94% 勝一9月營收持平同期

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）昨（7）日公告9月合併營收1.06億元，較去年同期大幅成長94.6%；累計前九月營收14.9億元，年增9.5%，單月及累計營收續創歷年同期新高。

正瀚表示，第3季是該公司傳統上最淡的一季，在8、9月營收連續創同期新高帶動下，第3季營收也創歷年同期新高。正瀚第3季營收2.17億元較去年同期大增60.7%，是前三季單季營收成長最高的一季，累計前九月營收成長9.5%，表現超過預期。時序進入南半球春季播種季節，以及北美客戶看好明年市場需求積極布局，全年營收展望樂觀。

正瀚積極拓展市場、開發新產品，致力縮小淡旺季差距並追求營運成長。

【記者吳秉鍇、任君翔／高雄、台北報導】溶劑大廠勝一（1773）昨（7）日公布9月營收，受益第3季進入電子級產品的出貨旺季，營運站穩高峰，單月為9.6億元，與去年同期持平。而該公司正打造兩座先進工廠，陸續量產後可進一步挹注營運表現。

法人表示，勝一這幾年來隨著半導體跟電子產業的應用增加，營收和獲利都有穩定成長。就營收結構，目前約有70%的營收來自電子級溶劑。

第3季是下游電子與半導體產業的拉貨旺季，持續反映在勝一的營收表現上；以9月來看，單月為9.6億元，年增0.01%、月增0.35%；第3季合計營收達29.19億元，年增1.5%；累計今年前九月營收達85.2億元，年增4.4%。

營收 農業生技

延伸閱讀

顏正國驚傳逝世！9月最後身影曝光　粉絲直擊「瘦到不成人型」

台北9月高溫日數19天 創1951年來同期最多

榮成營收／9月年減4.42%、月增2.46% 轉虧為盈

潤滑油大廠搶攻AI商機 背後關鍵功臣竟是台灣人？

相關新聞

華榮、華新營運 業內業外皆美

AI伺服器需求狂飆，卻面臨銅供應緊俏，近期銅價大漲，華榮（1608）、華新本業、業外同步受惠，華榮手握金居近8,000張...

聯嘉9月營收月增12% 北美接單旺

聯嘉投控（3717）昨（7）日公告9月營收5.18億元，攀上一年半來高點，月增12.75%，年增3.37%。聯嘉表示，受...

望隼9月營收+21%

望隼（4771）昨（7）日公告9月合併營收為3.2億元，較上月成長23%，年增約21.9%，創下單月營收歷史次高，僅次於...

正瀚9月合併營收年增94% 勝一9月營收持平同期

農業生技大廠正瀚-創（6534）昨（7）日公告9月合併營收1.06億元，較去年同期大幅成長94.6%；累計前九月營收14...

上銀9月合併營收年減3.4% 榮成減4.4%

上銀昨（7）日公布9月合併營收20.9億元，月增9.8%、年減3.4%，為近十個月以來高點；累計前九月合併營收177.5...

新美齊推案 先開工後銷售

新美齊（2442）總座紀榮村昨（7）日在法說會後表示，今年未推案的新美齊，明年是否有新案銷售就是觀察政府政策、房市表現，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。