望隼9月營收+21%
望隼（4771）昨（7）日公告9月合併營收為3.2億元，較上月成長23%，年增約21.9%，創下單月營收歷史次高，僅次於去年1月。
望隼累計第3季營收8.5億元，年增15.1%，創下單季歷史次高，僅次於今年第2季。累計今年前三季合併營收26.4億元，較去年同期成長13.2%。
望隼指出，9月銷售的成長動能主要來自大陸客戶因應雙11的拉貨動能，大陸市場的水膠彩片及日本市場的垂重彩片需求強勁，供不應求。
望隼表示，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷，帶動日本市場前三季營收成長超過40%。中國市場因應雙11的需求強勁下，台灣廠及大陸廠整體稼動率接近滿載。台灣市場在子公司星隼的通路積極鋪貨下，營收成長超過50%，表現亮眼。
