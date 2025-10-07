慧洋營收／9月16.16億元 自結稅前每股盈餘0.88元

慧洋（2637）7日公告2025年9月合併營收為新台幣16.16億元，年減8.83%；累計2025年前三季營收為118.05億元，年減幅度持續收斂。

慧洋並同步公告自結獲利，9月份受惠北美進入穀物運輸旺季，挹注營業利益為5.54億元，營業利益率穩健走揚至34%，再加上出售兩艘老舊小型船舶，認列處分損益約六百萬美元，自結每股稅前盈餘為0.88元，累計前三季營業利益為21.72億元，稅前盈餘為18.39億元，自結每股稅前每股盈餘達2.46元。

在市場狀況方面，由於美國關稅政策大致底定，一定程度消除了市場的不確定性，散裝自下半年以來市況持續回溫，而9月份開始進入傳統北美穀物旺季，雖中國大陸為降低對美依賴，轉至南美採購穀物，然在航程加長的狀況下，散裝各運價指數仍保持穩定，且雙方後續仍有談判空間。

船隊布局方面，9月慧洋處分2艘小型輕便型（Small Handy）舊船，累計前三季已處分7艘船舶，而旗下最後一艘海岬型船舶（Capesize）亦將於今年內正式售出並認列售船收益，全年維持出售10艘目標不變，持續提升船舶營運效率。

慧洋目前新造船訂單達15艘，最快10月份將有1艘輕便型（Handy）加入營運行列，隨著全球環保法規持續推進，例如歐盟碳稅（EU ETS）及燃料倡議（Fuel EU），皆間接造成燃油成本提升，帶動市場對於節能船舶的需求，而公司長期穩健訂造節能新船的策略，將在全球航運產業新一輪變革中站穩領先位置，為股東與客戶創造長遠價值。