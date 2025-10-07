望隼營收／9月創單月歷史次高 第3季創單季歷史次高

望隼（4771）7日公告9月合併營收為3.2億元，較上月成長23%，較去年同期成長近21.96%，創下單月營收歷史次高，僅次於去年1月，銷售的成長動能主要來自大陸客戶因應雙11的拉貨動能，大陸市場的水膠彩片及日本市場的垂重彩片需求強勁，供不應求。第3季營收8.54億元，年增15.1%，創下單季歷史次高，僅次於今年第2季。累計今年前三季合併營收26.4億元，較去年同期成長13.22%。

望隼表示，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷，帶動日本市場前三季營收成長超過40%。中國大陸市場因應雙11的需求強勁下，台灣廠及大陸廠整體稼動率接近滿載。台灣市場在子公司星隼的通路積極鋪貨下，營收成長超過50%，表現亮眼。望隼在新產品及新客戶的不斷導入下，業績穩步增長將在2025年迎來新的營運高峰。

綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。望隼表示，中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼的成長性。

此外，隨著散光產品、垂重彩片及矽水膠產品的陸續上市，公司表示，2026年的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，在產品組合持續優化下，營收與毛利率將迎來雙重成長，公司也將積極拓展國際市場、加強全球產能布局，持續增強未來的核心競爭力。