玉山金獲利報喜！前九月262億元創新高 已賺贏去年全年

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山金控公布9月自結盈餘，單月稅後盈餘28.97億元，累計稅後盈餘262.02億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加25.51%，EPS為1.62元。玉山金控前九月獲利已超越去年全年稅後獲利261億元，整體獲利動能強勁。各子公司累積獲利皆優於去年。

玉山金控前九月稅後純益262.02億元，超越2024全年稅後純益260.84億元，整體獲利動能強勁。各子公司表現良好，銀行、證券、創投及投信前九月累積獲利皆優於去年，其中核心子公司玉山銀行各項業務穩健成長，淨利息收入年成長18.9%，續創歷年同期新高。

玉山銀行累計稅後盈餘252.28億元，較去年同期增加29.60%；玉山證券17.73億元；玉山創投1.93億元；玉山投信1.3億元。

