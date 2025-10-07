大陸工紙進入旺季！榮成9月單月稅前轉盈 雙11需求旺、報價喊漲

榮成（1909）7日公告9月合併營收38.23億元，較去年同期減少4.42%，較上月成長2.43%，累計前9月合併營收為326.13億元，年減7.10%。獲利表現上，隨著大陸工紙進入旺季，紙價持續上揚，市場需求回溫，榮成9月自結合併營業損益虧損4,846萬元，較上月虧損減少2,253萬元，9月稅前利益1,183萬元，單月虧為盈，每股稅前利益0.01元。累計前9月合併營業虧損3.24億元，稅前虧損6.47億元，每股稅前虧損0.52元。

受惠大陸工紙進入傳統旺季，工紙大廠榮成9月單月轉虧為盈，法人表示，大陸這波工紙包裝產業反內捲浪潮從5月中開始發酵，玖龍、理文、山鷹等大廠持續推漲，近期並搶在十一長假前發佈10月漲價預告，需求端來看，雖然中秋訂單結束，但雙11備貨潮將接續開啟，同時雙12、聖誕、春節訂單量逐漸增多，將持續帶動旺季需求支撐。

供應端來看，這次除了漲價，大廠有默契不約而同發佈十一長假期間停機檢修計畫，每家3天至10天不等。企圖以「停機+漲價」雙管齊下，維持市場漲價氣氛，提升下游紙箱廠對於原紙的採購積極性，本次停機潮將減少原料廢紙需求，壓降原料廢紙漲幅，目前工紙產業利差持續擴大，加上大廠原紙庫存普遍處於低水位，對後市推升原紙漲價提供底氣，廢紙成本支撐與供給調控正共同推動大陸工紙產業上行。

大陸「反內卷」政策有望成為工紙產業供需再平衡的重要支撐點，市場看推動「反內卷」不僅體現在原紙價格層面，更帶動整體產業從量的擴張轉向質的提升，大廠在生產技術及能耗表現佔居優勢，預期未來2~3年落後產能小廠將逐漸退出市場，有助市場供需趨於平衡。