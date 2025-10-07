邦睿營收／9月2621萬元、年增36% 前三季營收年增40%超越去年全年

邦睿生技-創（6955）7日公告9月合併營收2,621.5萬元，年增36.02%；累計今年前三季合併營收為224,075千元，與去年同期成長達40%，更超越去年全年度合併營收。前三季除了營收創高報喜之外，邦睿生技今年在產品取證也是大有斬獲。

邦睿生技表示，全新一代的「精子品質分析檢測儀」在今年5月取得美國FDA認證，其中「精子DNA碎片檢測試劑組」的檢測項目更是FDA認證的全球第一家以AI技術判讀的檢測項目，此舉非常有助於營銷美國市場帶來新產品的營收成長。

此外，邦睿生技可優選出高品質精子的「精子優選器」，該產品適用於單一精蟲顯微注射手術(ICSI)，有助於提高人工受孕的囊胚成功率，在今年已通過「MDR歐盟醫療器材法規」實地稽核，正進入結案審查階段，「精子優選器」已在非歐盟地區熱銷兩年，將藉助MDR取證成功後預估可順利打開歐洲市場，貢獻營收。

邦睿生技的男性不孕症全系列產品目前已經累積銷售超過70個國家，仍持續開拓新市場，日前通過「MDSAP醫療器材單一稽核方案」品質系統認證，滿足澳洲、巴西、加拿大、日本和美國這五個主要市場的監管要求；以及取得俄羅斯當地主管機關產品註冊通過後，預計將可再擴大全球銷售版圖。

邦睿生技受惠於舊有客戶全產品線之成長及新產品開賣，今年前三季營收獲利表現亮眼，隨著新市場開發及產品陸續取證，預估今年第4季及明年成長動能將持續走強。