全新營收／9月創歷史新高 AI 需求強勁

磊晶廠全新（2455）7日公告9月營收3.46億元，月增26.1%、年增28.8%，單月營收創歷史新高；累計前三季營收24.2億元，年減3.9%。全新指出，上月營收激增主因來自AI相關磊晶產品出貨動能強勁，預料第4季仍可維持高檔水準，展望樂觀。

全新指出，公司9月營收攀上高峰主因來自光電子業務大幅成長，隨著AI伺服器對光通訊相關需求提升，加上全球第二大與第三大磷化銦基板供應商的供貨增加，緩解先前供應吃緊的情況，帶動公司磷化銦磊晶出貨暢旺。

據悉，磷化銦基板前三大供應商分別是美商AXT、日本住友電工以及法國II-VI；其中，AXT市占率高達六至七成，主要生產基地位於中國大陸，也是多數磊晶廠的原料來源供應商。

由於磷化銦因具備飽和電子漂移速度高、抗輻射能力強、導熱性好、光電轉換效率高以及禁帶寬度高等諸多優點，因此成為AI伺服器高速傳輸新寵兒，隨著AI興起，近年來需求開始爆發，遂成為國內各家磊晶廠積極爭搶的新藍海市場。

此外，全新近期也攜手客戶共同打入歐系航空大廠的5G空中基地台無人機供應鏈，預計今年第4季將開始出貨，主要提供砷化鎵磊晶產品，並用於打造太陽能電池片，透過太陽能發電方式，提升5G空中基地台無人機的續航力。

展望未來，全新表示，目前公司無論是光電子或者微電子的訂單能見度都相當不錯，產線也相當忙碌，將全力滿足客戶需求，搶搭AI商機列車，預估第4季營運表現將持續高飛。