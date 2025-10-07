正瀚營收／淡季不淡！9月1.06億元、年增94.68％ 連續兩月創同期新高

農業生技大廠正瀚-創（6534）7日公告9月份合併營收1.06億元，較去年同期大幅成長94.68％；累計1-9月營收14.91億元，年增9.59％，單月及累計營收已是連續第二個月同步創歷年同期新高。

正瀚表示，第3季是公司傳統上最淡的一季，在8、9月營收連續創同期新高帶動下，第3季營收也創歷年同期新高。正瀚第3季營收2.17億元較去年同期大增60.72％，是前三季單季營收成長最高的一季，累計1-9月營收成長9.59％，表現超過預期。時序進入南半球春季播種季節，以及北美客戶看好明年市場需求積極布局，全年營收展望樂觀。

正瀚積極拓展市場、開發新產品，致力縮小淡旺季差距並追求營運成長，雙重效益已逐步顯現，近年布局亞洲市場也有斬獲。日前正瀚參加在日本東京舉辦的第15屆日本農業資材展（J-AGRI TOKYO），在本屆J-AGRI中，正瀚的搜尋量高居外國參展企業第三名，顯見正瀚核心技術「內穩系統素TM」已受到市場相當大的關注。

J-AGRI TOKYO 是日本農業／農資領域規模最大、最具代表性的展會之一，聚集近千家國內外廠商，並為國際企業深入日本市場提供最佳切入點。正瀚在本屆展出核心技術「內穩系統素」，於展會中透過多螢幕展示臺灣多樣化氣候的實驗數據，以及與日本合作夥伴的洽談，獲得多方經銷商及國際買家的積極回應。

目前，正瀚的有機系列產品在日本完成登記並進入田間試驗階段，公司技術正逐步轉化為實際市場收益。隨著日本農業對高效能、環境友善解決方案的需求日益上升，正瀚的產品線將有望加速滲透市場，創造穩定且具成長性的營收來源。