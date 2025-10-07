高盛示警T-glass 缺貨潮來襲 這檔個股強鎖漲停
由於外資高盛證券在最新出具的產業研究報告中指出，未來幾個月至數季，用於高階BT基板（主要應用於手機SoC）的T-glass可能出現雙位數百分比的供應缺口，激勵7日台玻（1802）直衝漲停鎖死，表現相當強勢。
高盛指出，目前多數T-glass生產被ABF消耗。由於相關客戶擁有更強的採購能力，且AI GPU與ASIC等高階應用在ABF中使用的T-glass比例極高，因而使得T-glass分配正進一步向ABF客戶傾斜。
儘管全球T-Glass市占超過八成由日廠日東紡與PPG主導，但台廠台玻已具量產供應能力，法人預期將在此波缺貨潮中受惠，因而吸引多頭買盤大舉搶進，激勵股價漲停鎖死，似有再度啟動一波多頭攻勢的意圖。
