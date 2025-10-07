快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

高盛示警T-glass 缺貨潮來襲 這檔個股強鎖漲停

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

由於外資高盛證券在最新出具的產業研究報告中指出，未來幾個月至數季，用於高階BT基板（主要應用於手機SoC）的T-glass可能出現雙位數百分比的供應缺口，激勵7日台玻（1802）直衝漲停鎖死，表現相當強勢。

高盛指出，目前多數T-glass生產被ABF消耗。由於相關客戶擁有更強的採購能力，且AI GPU與ASIC等高階應用在ABF中使用的T-glass比例極高，因而使得T-glass分配正進一步向ABF客戶傾斜。

儘管全球T-Glass市占超過八成由日廠日東紡與PPG主導，但台廠台玻已具量產供應能力，法人預期將在此波缺貨潮中受惠，因而吸引多頭買盤大舉搶進，激勵股價漲停鎖死，似有再度啟動一波多頭攻勢的意圖。

ABF 高盛 漲停

延伸閱讀

中芯股票目標價 高盛又上調

高盛喊台股27,800點…最高預測！網：太保守至少3萬點

高盛、大摩齊喊多！台積電法說會在即 目標價上看1,600元

台光電、台燿 高盛力挺

相關新聞

高盛示警T-glass 缺貨潮來襲 這檔個股強鎖漲停

由於外資高盛證券在最新出具的產業研究報告中指出，未來幾個月至數季，用於高階BT基板（主要應用於手機SoC）的 T-...

東元多題材點火 盤中股價飆119.5元再寫新高 外資連3買逾3.5萬張

機電大廠東元（1504）受惠於多項題材發酵，包括搶攻AI資料中心、機器人、無人機領域，以及積極布局歐洲電動巴士市場，7日...

瘦瘦針夯 美時簽授權搶市

瘦瘦針減重藥太夯，美時（1795）近日宣布，已與Adalvo簽訂授權與供應協議，將於南韓、台灣等多個亞洲市場，在取得各別...

聲寶活化資產 營運衝

老牌家電大廠聲寶（1604）積極推進土地資產活化計畫，其中，土城橘青春樂齡宅預計今年12月展開銷售，龜山物流園區A區已於...

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

越南不銹鋼對我傾銷的話題發酵，10月有望進入調查階段，近期越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂，相關大廠唐榮（2035）、燁...

瑞智 全年獲利有望成長

在全球空調市場面臨產能內捲及地緣政治挑戰之際，瑞智精密（4532）成功透過高值化產品與全球布局策略展現營運韌性。總經理馮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。