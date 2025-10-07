東陽9月營收5個月高點 迎接第4季旺季
汽車零配件廠東陽今天公布9月自結合併營收新台幣19.29億元，月增6.5%、年減11.12%，是5個月來高點。東陽指出，訂單逐漸回溫，各廠做好準備，因應市場變化與需求掌握，迎接旺季到來。
東陽9月售後維修市場件（AM）自結營收13.92億元，較8月成長6%，東陽AM件今年前9月自結營收140.54億元，較去年同期成長1%；東陽9月原廠委託製造（OEM）自結營收5.38億元，較8月成長8%，前9月自結營收45.33億元。
東陽今年前9月自結合併營收185.87億元，較2024年同期微減0.48%，其中東陽第3季自結營收54.01億元，是2023年第1季以來單季低點。
東陽表示，時序進入傳統旺季，公司不斷整理整頓、強化產能，確保產品競爭優勢。
產業人士指出，東陽第3季營收受淡季及客戶觀望關稅等因素影響，預期到10月上旬陸續進入旺季拉貨，進入旺季後客戶庫存將提升至2個月，後續仍有回補庫存力道，北美市場對AM件拉貨力道持續穩健。
