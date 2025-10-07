東元多題材點火 盤中股價飆119.5元再寫新高 外資連3買逾3.5萬張

機電大廠東元（1504）受惠於多項題材發酵，包括搶攻AI資料中心、機器人、無人機領域，以及積極布局歐洲電動巴士市場，7日股價延續強勁走勢，盤中最高衝上119.5元，再創35年以來新高，惟接近午盤漲多拉回，截至中午12:52，股價暫報113.5元，成交量逾7萬1000張。

東元股價自九月以來一路走高，近一季漲幅已達驚人的133.6%。公司除了在馬來西亞取得近新台幣11.7億元資料中心機電工程標案，並與鴻海結盟搶攻AI商機，近日更宣布攜手義大利車橋製造商BRIST參展歐洲Busworld，展出整合式電驅橋方案與扁線油冷電機技術，加速進軍歐洲電動載具市場，法人看好其優化產品組合、提升毛利率。

觀察法人動態，三大法人持續青睞東元，截至10月3日，外資已連續3個交易日買超，累計買超張數高達35,622張；投信亦連2日買超4,953張，僅自營商小幅賣超。在題材與法人買盤推升下，東元股價維持高檔震盪。