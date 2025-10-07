傳產股發威 玻陶、電器電纜股大漲逾6%

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中秋連假後，台股3日開盤日迎來新高點。各類股中，傳產類股漲勢亮眼，玻璃陶瓷指數領先，勁揚8.50%，總成交金額達41.77億元，主要受AI伺服器需求帶動，高階玻纖布、玻纖紗等需求大開，推升股價動能；此外，國際銅價持續居高，推升電器電纜類股相關指數大漲6.55%；塑膠類指數、油電燃氣指數，盤中漲幅亦雙雙超過5%。

玻璃陶瓷由台玻（1802）強勢上攻漲停，漲幅達9.89%，報30.55，漲2.75元，成交量更飆至近14萬張，更居該類股之冠。市場指出，台玻旗下開發的低介電玻纖布與低膨脹係數玻纖布等高階產品，已通過CCL客戶認證，訂單顯著成長，並持續擴充產能。

電器電纜部分，華新（1605）、華榮（1608）兩檔均衝至漲停，華新（1605）、華榮（1608）漲停；億泰（1616）、大亞（1609）盤中漲幅超過5%。國際銅市供應面陰霾持續籠罩，因美國礦業巨擘自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan）上月宣布，其在印尼的大型銅礦遭遇不可抗力因素，分析師預估，銅產量損失將蔓延至明年9月，致國際銅價近期價格持續在高點徘徊，帶動電器電纜相關類股上漲。

此外，油氣燃料相關類股指數也大漲逾5%，其中台塑化（6505）盤中漲近6%，台塑四寶預計本月13日召開業績說明會，法人推估，受惠國際油價持穩等因素，台塑化第3季有望轉虧為盈。塑膠類股部分，市場持續看好電子材料題材，南亞（1303）更領先漲幅，盤中一度飆漲8.95%。

台塑化 電纜 漲停

