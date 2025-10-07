億豐挾漲價+匯兌回沖助攻！第3季 EPS 上看7元 股價彈升

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

億豐（8464）7日吸引買盤追價，盤中股價最高來到428元，上漲3.5%，同步站上5日線與半年線，並向季線靠攏，成交量增溫。法人指出，市場預期第3季為傳統旺季，加上兩波漲價效應及匯兌回沖，億豐單季獲利表現可望挑戰新高。

億豐表示，下半年將安排多批重點經銷商客戶赴墨西哥及中國廠區參訪，透過實地體驗深化合作關係，進一步強化品牌信任度。隨著美墨加協定（USMCA）零關稅優勢逐步發酵，公司持續擴充墨西哥產能，二期廠區已於上半年投產，人力從2024年底的1,200人擴增至1,700人目標提前達成，年底前仍將持續增員。

法人預期，隨人力到位與產線開出，墨西哥廠產能利用率及生產效率可望進一步提升，為未來出貨量增長奠定基礎。

在全球布局部分，億豐越南新廠預計下半年動工，2026年完成主體工程及裝機後投產，屆時將進一步分散生產基地、強化供應鏈韌性。對於固定尺寸業務，公司亦加速導入新一代智慧自動化窗簾裁切機，協助量販通路解決人力不足與訓練不易的問題，提升營運彈性。

法人分析，億豐受惠漲價與高毛利客製化產品比重提升，第2季雖受匯兌影響，仍優於市場預期。第3季為傳統旺季，並疊加上半年兩波累計約15%的漲價效益及匯兌利益回沖，單季稅後純益可望挑戰每股盈餘7元。

展望全年，儘管匯率干擾仍大，但今年EPS仍可與去年持平已屬不易。預期2026年隨越南新廠投產、自有品牌通過美國認證並持續反映漲價效應，營收與毛利率表現有望更上層樓。

億豐 漲價

