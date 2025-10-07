這檔生技股9月營收獲土耳其訂單 月營收年增74%

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

安克（4188）7日公告9月合併營收597萬元，年增73.9%，為今年以來營收新高。安克表示，主要是旗下安克呼止偵獲土耳其訂單貢獻所致。累計前三季安克營收2537.2萬元，年減27.44%。

安克呼止偵積極與美國太平洋大學牙醫學院、史丹佛睡眠醫學中心以及瑞士臨床團隊展開研究，驗證其在牙科OSA（止鼾牙套）與HNS（舌下神經刺激器）治療篩檢的有效性，擴大產品價值，並在美國、歐洲、南美、中東等國際市場積極布局。

安克表示，近期在美國已申請到新專利，也即將在史丹佛啟動使用「安克呼止偵®」的保險碼給付。歐洲方面，安克生醫與德國DeepC平台簽署NDA，啟動API整合，成功導入後有助串接更多歐美AI醫療平台；在南美，全球智慧醫院排名第28的巴西愛因斯坦醫院，預計啟動100例臨床實證研究，成為南美區域標竿案例，有助後續拓展中南美洲市場。

此外，安克今年在中東市場頗有斬獲，推出的AmCAD-UT® LIVE掌上型超音波（POCUS），已於今年獲約旦政府採購並安裝試用，開啟即時掃描AmCAD-UT®Live Scan新商機。

公司表示，安克生醫AI軟體具備跨品牌POCUS的整合能力，除既有的「安克甲狀偵®」，新產品「安克乳安偵® AmCAD-UB®」亦已成功整合超音波，2026將進入取證階段，特別適合作為偏鄉及基層醫療的重要影像工具，為布局POCUS新藍海市場，掌握智慧精準醫療新商機。

