瑞智 全年獲利有望成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 ╱台北報導

在全球空調市場面臨產能內捲及地緣政治挑戰之際，瑞智精密（4532）成功透過高值化產品與全球布局策略展現營運韌性。總經理馮明法樂觀預期，客戶備貨動能將使第4季顯著回溫，出貨有望超越去年同期，帶動全年獲利有機會超越去年。

馮明法指出，因美國關稅效應及中國補貼政策到期的提前拉貨潮，致第3季營運不如預期，但第4季客戶必須開始為來年空調銷售備貨，預期拉貨力道將從10月、11月開始回升，營運將重回正常軌道。他重申，公司透過布局已成功優化毛利結構，預計下半年表現不會比去年差。

馮明法表示，公司為長期成長加速海外布局，與印度市場占有率第一的大金集團成立合資公司，預計第4季開始生產，初期產能規劃約200萬台。

他進一步指出，此布局透過技術輸出與know how轉移，不僅解決大金集團在當地發展轉子式壓縮機的成本劣勢，同時成功搶占當地空調市場快速成長的巨大商機。馮明法說明，為應對市場內捲，公司將資源導向更有利基的產品線，並持續投入研發費用。

布局 拉貨

