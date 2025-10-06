快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

康那香新產能將投產

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

不織布及婦嬰衛生用品廠康那香（9919）台南口寮廠第三期新產能本季起有望投產；工業用新產品不織布，第一階段的初步材料預計也可在今年第4季產出。

康那香口寮三期產能原預期於第3季投產，然而公司指出，但因大陸技師受限於政策因素來台不順，導致設備無法完成最終調試，影響了投產進度，雖美方技師已順利抵台完成部分作業，但關鍵機台仍待大陸技師進場調整。該公司指出，現已獲主管機關核准放行，可望於年底前投產。

在大陸市場方面，康那香指出，內需疲弱導致削價競爭激烈，壓縮代工廠獲利空間。公司在大陸的業務以代工為主，受市場壓力影響，部分產能利用率下降，但揚州廠仍維持營運，並未完全退出當地市場。

在開發新產品與技術部分，公司陸續引進或開創了熱壓、熱風、水針、熔噴等不織布技術，並發展複合型不織布，近年來積極投入技術含量更高的「微纖 (奈米級) 不織布」研發，為公司未來跨足更高階工業材料市場的關鍵，例如工業擦拭、醫療或衣著替代材料等領域。

未來展望，康那香表示會以開拓新市場、新事業為主，包含高階不織布應用市場，並看好東南亞的人口紅利，會積極往東南亞市場前進。

康那香 東南亞 產能利用率

延伸閱讀

大陸自駕科技加速進軍歐洲 當地業者拉警報

大陸廚師製「泡麵月餅」 百萬網民驚嘆：感動到眼淚從嘴角流下

健康風潮下 大陸今年月餅市場颳起「低卡」風

曾合作過于朦朧 8點檔女星脫口爆潛規則黑幕：怎麼用強迫的？

相關新聞

瘦瘦針夯 美時簽授權搶市

瘦瘦針減重藥太夯，美時（1795）近日宣布，已與Adalvo簽訂授權與供應協議，將於南韓、台灣等多個亞洲市場，在取得各別...

聲寶活化資產 營運衝

老牌家電大廠聲寶（1604）積極推進土地資產活化計畫，其中，土城橘青春樂齡宅預計今年12月展開銷售，龜山物流園區A區已於...

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

越南不銹鋼對我傾銷的話題發酵，10月有望進入調查階段，近期越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂，相關大廠唐榮（2035）、燁...

瑞智 全年獲利有望成長

在全球空調市場面臨產能內捲及地緣政治挑戰之際，瑞智精密（4532）成功透過高值化產品與全球布局策略展現營運韌性。總經理馮...

豐祥 明年首季展望向上

豐祥-KY（5288）因越南機車市場需求平淡、北美Honda新訂單出貨延，以及休閒車行業景氣不佳等因素影響，法人認為，該...

三陽 強打油電混合車

機車龍頭三陽工業（2206）出奇兵，即將發表的SYM PE3主打「不必換電池」的油電混合車，超過電池續航里程時，以汽油轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。