不織布及婦嬰衛生用品廠康那香（9919）台南口寮廠第三期新產能本季起有望投產；工業用新產品不織布，第一階段的初步材料預計也可在今年第4季產出。

康那香口寮三期產能原預期於第3季投產，然而公司指出，但因大陸技師受限於政策因素來台不順，導致設備無法完成最終調試，影響了投產進度，雖美方技師已順利抵台完成部分作業，但關鍵機台仍待大陸技師進場調整。該公司指出，現已獲主管機關核准放行，可望於年底前投產。

在大陸市場方面，康那香指出，內需疲弱導致削價競爭激烈，壓縮代工廠獲利空間。公司在大陸的業務以代工為主，受市場壓力影響，部分產能利用率下降，但揚州廠仍維持營運，並未完全退出當地市場。

在開發新產品與技術部分，公司陸續引進或開創了熱壓、熱風、水針、熔噴等不織布技術，並發展複合型不織布，近年來積極投入技術含量更高的「微纖 (奈米級) 不織布」研發，為公司未來跨足更高階工業材料市場的關鍵，例如工業擦拭、醫療或衣著替代材料等領域。

未來展望，康那香表示會以開拓新市場、新事業為主，包含高階不織布應用市場，並看好東南亞的人口紅利，會積極往東南亞市場前進。