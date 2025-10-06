快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

羅昇 本季營運攀峰

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

羅昇（8374）今年營運愈來愈好，法人指出，第3季營收將逐季增溫，下半年也會比上半年好，進一步說，第4季有望來到全年高峰。法人表示，羅昇營收成長，主要受惠於半導體及自動化設備業務穩定增溫。

羅昇近幾年積極推動轉型，已成功由傳統工具機業務拓展至半導體、自動化及能源管理三大核心領域，其中半導體上半年營收占比已達20%，預估明年可達25%至30%，自動化設備則上看40%。

展望今年，營收將逐季增溫，下半年也會比上半年好。羅昇第3季合併營收12.1億元，季增1.2%、年增21.4%，為單季營收同期次高。今年上半年半導體營收占比約20%，能源管理15%，自動化加上捆包機怡進則達25%；隨著高階需求成長，看好全球半導體產業明年可望有10%的增幅。

營收 半導體

延伸閱讀

鴻海（2317）9月營收創歷史新高！網看好AI加持：沒300說不過去

AI伺服器、i17出貨強勁…鴻海9月營收衝上新高 本季業績續揚

大立光9月營收連四紅 攀一年高點 10月出貨動能不墜

經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

相關新聞

瘦瘦針夯 美時簽授權搶市

瘦瘦針減重藥太夯，美時（1795）近日宣布，已與Adalvo簽訂授權與供應協議，將於南韓、台灣等多個亞洲市場，在取得各別...

聲寶活化資產 營運衝

老牌家電大廠聲寶（1604）積極推進土地資產活化計畫，其中，土城橘青春樂齡宅預計今年12月展開銷售，龜山物流園區A區已於...

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

越南不銹鋼對我傾銷的話題發酵，10月有望進入調查階段，近期越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂，相關大廠唐榮（2035）、燁...

瑞智 全年獲利有望成長

在全球空調市場面臨產能內捲及地緣政治挑戰之際，瑞智精密（4532）成功透過高值化產品與全球布局策略展現營運韌性。總經理馮...

豐祥 明年首季展望向上

豐祥-KY（5288）因越南機車市場需求平淡、北美Honda新訂單出貨延，以及休閒車行業景氣不佳等因素影響，法人認為，該...

三陽 強打油電混合車

機車龍頭三陽工業（2206）出奇兵，即將發表的SYM PE3主打「不必換電池」的油電混合車，超過電池續航里程時，以汽油轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。