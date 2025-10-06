羅昇（8374）今年營運愈來愈好，法人指出，第3季營收將逐季增溫，下半年也會比上半年好，進一步說，第4季有望來到全年高峰。法人表示，羅昇營收成長，主要受惠於半導體及自動化設備業務穩定增溫。

羅昇近幾年積極推動轉型，已成功由傳統工具機業務拓展至半導體、自動化及能源管理三大核心領域，其中半導體上半年營收占比已達20%，預估明年可達25%至30%，自動化設備則上看40%。

展望今年，營收將逐季增溫，下半年也會比上半年好。羅昇第3季合併營收12.1億元，季增1.2%、年增21.4%，為單季營收同期次高。今年上半年半導體營收占比約20%，能源管理15%，自動化加上捆包機怡進則達25%；隨著高階需求成長，看好全球半導體產業明年可望有10%的增幅。