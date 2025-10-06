工具機展 上銀、東台布局搶單

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣工具機展下季登場，將在全新啟用的台中國際會展中心展出，包括上銀（2049）、東台、程泰等都將擴大展出，積極搶單。業內預期，該展將被視為明年景氣是否復甦的重要指標。

工具機公會理事長陳紳騰強調，TMTS 2026以台中國際會展中心為樞紐，直連台灣最核心的工具機產業聚落，將展館展示與在地工廠導覽整合為「前店後廠」體驗，買主可在展期間同步驗證產線與服務能力，大幅提升採購決策效率。

儘管工具機產業不景氣，不過由台灣工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」，將於明年3月25日在全新啟用的台中國際會展中心盛大登場，參展攤位數超過1,700個。

主辦單位之一的外貿協會指出，這項展覽計有400家國內外廠商、1,740個攤位參展，將是台中國際會展中心正式開館、最大規模的專業展覽。

工具機公會則說，目前報名已全數額滿，仍有逾百家業者因場地限制未能進場，充分反映產業的高度需求與國際矚目。

工具機

