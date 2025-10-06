快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

三陽 強打油電混合車

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

機車龍頭三陽工業（2206）出奇兵，即將發表的SYM PE3主打「不必換電池」的油電混合車，超過電池續航里程時，以汽油轉換電力動能，將有效改善目前電池成本過高、充換電不便的困擾，未來具搶市利基。

電動機車在台灣已經發展十年，但機車龍頭大廠三陽工業卻遲未推動電動機車大量銷售，該公司強調已開發配合中油電池的電動機車，但須等中油電池大量釋出之後，才會同步推出電動機車。三陽指出，必須有穩定可靠的電池來源，才會大力推電動機車。

在策略上，三陽積極發展油電混合車，強調不用換電池，可以仰賴機車本身的電池通勤，如果超過續航里程，汽油轉換成電能，將使機車不必擔心騎到一半沒電，又找不到換電站的不便。即將在10月下旬發表的SYM PE3成為三陽傾注心力的全新車款，可望成為機車族的另一個選項。

以9月開學旺季為例，三陽旗下的國民旗艦機種全新迪爵熱銷，9月銷售達5,337輛，穩居9月最暢銷機種；水冷機種JET SL+ SuperC新車上市熱銷，9月銷售高達3,335輛的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5,160輛。

電池 三陽工業（2206） 電動機車

延伸閱讀

持續維穩操作！中油：明日起汽油價格不調整、柴油調降0.2元

台南推動綠能行動零排放 環保局擴大租用電動機車上路

南市綠能行動零排放 250輛電動機車投入道路清掃

喬信電池廠房法拍爭議 合勤：合法取得廠房及設備

相關新聞

瘦瘦針夯 美時簽授權搶市

瘦瘦針減重藥太夯，美時（1795）近日宣布，已與Adalvo簽訂授權與供應協議，將於南韓、台灣等多個亞洲市場，在取得各別...

聲寶活化資產 營運衝

老牌家電大廠聲寶（1604）積極推進土地資產活化計畫，其中，土城橘青春樂齡宅預計今年12月展開銷售，龜山物流園區A區已於...

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

越南不銹鋼對我傾銷的話題發酵，10月有望進入調查階段，近期越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂，相關大廠唐榮（2035）、燁...

瑞智 全年獲利有望成長

在全球空調市場面臨產能內捲及地緣政治挑戰之際，瑞智精密（4532）成功透過高值化產品與全球布局策略展現營運韌性。總經理馮...

豐祥 明年首季展望向上

豐祥-KY（5288）因越南機車市場需求平淡、北美Honda新訂單出貨延，以及休閒車行業景氣不佳等因素影響，法人認為，該...

三陽 強打油電混合車

機車龍頭三陽工業（2206）出奇兵，即將發表的SYM PE3主打「不必換電池」的油電混合車，超過電池續航里程時，以汽油轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。