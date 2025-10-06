三陽 強打油電混合車

機車龍頭三陽工業（2206）出奇兵，即將發表的SYM PE3主打「不必換電池」的油電混合車，超過電池續航里程時，以汽油轉換電力動能，將有效改善目前電池成本過高、充換電不便的困擾，未來具搶市利基。

電動機車在台灣已經發展十年，但機車龍頭大廠三陽工業卻遲未推動電動機車大量銷售，該公司強調已開發配合中油電池的電動機車，但須等中油電池大量釋出之後，才會同步推出電動機車。三陽指出，必須有穩定可靠的電池來源，才會大力推電動機車。

在策略上，三陽積極發展油電混合車，強調不用換電池，可以仰賴機車本身的電池通勤，如果超過續航里程，汽油轉換成電能，將使機車不必擔心騎到一半沒電，又找不到換電站的不便。即將在10月下旬發表的SYM PE3成為三陽傾注心力的全新車款，可望成為機車族的另一個選項。

以9月開學旺季為例，三陽旗下的國民旗艦機種全新迪爵熱銷，9月銷售達5,337輛，穩居9月最暢銷機種；水冷機種JET SL+ SuperC新車上市熱銷，9月銷售高達3,335輛的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5,160輛。