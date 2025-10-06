快訊

豐祥 明年首季展望向上

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

豐祥-KY（5288）因越南機車市場需求平淡、北美Honda新訂單出貨延，以及休閒車行業景氣不佳等因素影響，法人認為，該公司下半年營運沒有太大的亮點，但本季將出現轉機，明年首季有望向上。

從產業面來看，豐祥日前指出，國際貿易摩擦加劇及美國關稅政策影響下，全球製造業供應鏈正加速從中國轉移至越南。

豐祥在越南布局多年，與國際大廠長期合作，且擁有充裕產能，可滿足電子行業的迫切需求。

此外，在車輛零件訂單疲弱之際，豐祥表示，公司積極爭取電子零件訂單，包括IPC、伺服器機殼、水冷快接頭及網通相關零件，已獲多家新客戶青睞，為未來營運增添動能。

豐祥-KY累計前八月營收為45.3億元，年減9.0%，上半年稅後純益3.6億元，年減34.5%，每股純益（EPS）為5.22元。

展望明年，法人預期，豐祥營運有望改善，主要因素包括越南機車業務調整至明年3月後將恢復正常拉貨、北美Honda新車型訂單自明年第1季起出貨，將帶來顯著營收貢獻、健身器材零件訂單增加，以及新增多項電子零件訂單，預期將為整體業績提供穩健支撐。

越南 營收

